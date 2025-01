เตช บุนนาค เปิดโครงการปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับตำแหน่งใหม่ประจำปี2568” ฝ่ายบริหารของโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ นำโดย มณเฑียร ตันตกิตติ์, ทำนุ ตู้จินดา, แกรนท์ ฮีลลี่ โลรองต์ บูร์ชัวส์, สุชานนท์ มงคลธง, ชลฤธี มูลหวัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ





***

ต้อนรับปีงู โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเพื่อความสิริมงคล ความโชคดี มั่งมีศรีสุข ให้กับลูกค้าที่เข้าพัก และพนักงานของโรงแรมฯ เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน โดยมี มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ,มร.โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์,ศิริวรรณ หวังธำรง รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์





***

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้ สนใจเข้าร่วมงาน "Down The Memory Lane: 98 Years of Mater Dei’s Story"เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ98 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่8 กุมภาพันธ์2568 เวลา10.00 - 18.00 น. ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยมีพิธีเปิดเวลา10.30 น. ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิง วิวรรณ เศรษฐบุตร เป็นประธานในพิธี





***