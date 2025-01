“หลุยส์ เทรซ” จัดเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์บนชั้นรูฟท็อปใจกลางกรุงเทพฯ

หลุยส์ เทรซ (LOUIS XIII) จัดเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์เพื่อนำเสนอมนต์เสน่ห์ของราชาแห่งคอนยัคสุดหรูและโดดเด่นที่สุดของ Maison Rémy Martin พร้อมเผยโฉมคอลเลกชันพิเศษ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ตรงกับนปีงู ในงาน LOUIS XIII Lunar New Year Dinner ณ ร้านอาหารชั้นนำบนตึกสูงเสียดฟ้า Red Sky ชั้น 55 โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับหลุยส์ เทรซ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการรับรองคอนยัค ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความวิจิตรของยุคหลุยส์ที่ 13 และได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งคอนยัคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เชื่อมโยงกับราชวงศ์ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและมีระดับ

โดยองุ่นที่ใช้ผลิตหลุยส์ เทรซ มาจากเขตกรองด์ ชองปาญ (Grande Champagne) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกองุ่นที่ดีที่สุดในเมืองคอนยัค ประเทศฝรั่งเศส การผลิตแต่ละหยดเป็นผลงานของพรจากธรรมชาติ ความชำนาญและกาลเวลา เกิดจากการผสมผสานของโอ เดอ วี (Eaux-de-Vie) หรือน้ำแห่งชีวิต (Waters of Life) ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน มีระยะเวลาบ่มในถังไม้โอ๊คที่ยาวนานและการบรรจุในขวดแก้วคริสตัลบัคคารัต (Baccarat Crytal) อันเป็นเอกลักษณ์

คอนยัคดังกล่าวได้แรงบัลดาลใจมาจากขวดบรรจุเหล้าของเหล่าอัศวินในสมรภูมิ Jarnac ในช่วงศตวรรศที่ 16 กรุ่นกลิ่นความหอมของคอนยัคที่ลอยฟุ้งทั่วห้องตั้งแต่เปิดขวด พร้อมด้วยความพิถีพิถันในการดื่ม ทำให้หลุยส์ เทรซ ได้รับการยอมรับว่าเป็นคอนยัคที่พิเศษสะท้อนความหรูหราในระดับสากล แตกต่างจากคอนยัคอื่นๆ เหล่าคลับและบาร์หรูในโรงแรมระดับห้าดาวทั้งในและต่างประเทศ ล้วนต้องมีไว้สำหรับรับรองลูกค้าคนสำคัญ ที่หลงใหล และอยากลิ้มลองรสชาติ อีกทั้งหลุยส์ เทรซ ยังคงเป็นที่ต้องการของเหล่านักสะสม รวมถึงผู้ชื่นชอบคอนยัคจากทั่วโลกอีกด้วย

งานดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องด้วยเทศกาลตรุษจีนและต้อนรับปีงู งานนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเผยโฉม LOUIS XIII Lunar New Year 2025 Edition โดยแรงบันดาลใจหลักของงานคือ Chinese New Year: Year of Snake มีเรื่องราวอันน่าหลงใหลที่สะท้อนความเป็นมาของวัฒนธรรมจีนซึ่งให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษ และมรดกตกทอดที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเช่นนี้ สามารถมองได้ว่า เป็นวิธีการให้เกียรติอดีตและเฉลิมฉลองประเพณีที่ยั่งยืน ความสอดคล้องนี้เองทำให้ RÉMY MARTIN เลือกให้หลุยส์ เทรซ ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเทศกาลตรุษจีนในปีนี้

ภายในวันงาน มีค็อกเทลสุดพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะ เสิร์ฟเป็น Welcome Drink ต้อนรับแขกผู้ร่วมงานที่คิดค้นโดยทีม COCOA XO และมีหลุยส์ เทรซ คอลเลกชันพิเศษในธีม Lunar New Year โดยมี คุณเจน-ไอลดา สินธุเจริญ (Ilada Sintujaroen) ผู้เป็น Prestige Brand Ambassador ของหลุยส์ เทรซ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์คอนยัคที่มีเอกลักษณ์ สำหรับเทศกาลพิเศษ เสิร์ฟคู่กับเซ็ตเมนูของหวานที่เข้ากับเครื่องดื่มเป็นอย่างดี รังสรรค์โดยเชฟลูกา รุสโซ ซึ่งเป็นเชฟชื่อดังของ Red Sky