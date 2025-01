คิง เพาเวอร์ จัดใหญ่เอาใจนักช้อปสายมู ชวนเสริมเฮงฉลองเทศกาลตรุษจีน

ต้อนรับความมั่งมีในปีมะเส็งมหามงคล กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เอาใจนักช้อปสายมู เสริมความปัง รับความเฮงเต็มพิกัด ประเดิมจัดแคมเปญแรกเทศกาลตรุษจีน ในงาน “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES” สร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ชวนนักเดินทางร่วมช้อปในคอนเซปต์ “ช้อป ดวง ปัง” ยกขบวนพาเหรดกิจกรรมสร้างสีสันความสนุกมากมายและโปรโมชันแจกความเฮง แจกโชค เพื่อส่งมอบพลังความโชคดี และความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คนไทย คนไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

เปิดประตูรับโชค เสริมความเฮงในช่วง “เทศกาลตรุษจีน” ปีมะเส็งมหามงคลนี้ คิง เพาเวอร์ สร้างสรรค์กิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายใต้แคมเปญ “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบพลังแห่งความมงคล ความอุดมสมบูรณ์ ภายในงานพบกับพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่อลังการ “THE GUARDIANS OF HARMONY: RISE OF SERPENT” พาทุกท่านพบตำนานบทใหม่ของการผสมผสานวัฒนธรรมร่วมสมัยกับมนต์เสน่ห์แห่งดนตรีร็อค ถ่ายทอดเรื่องราวการตื่นขึ้นของพญานาคาอันทรงพลัง โดย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และการเผชิญหน้ากับเทพมังกรทองผู้ยิ่งใหญ่ โดย ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย มาพร้อมด้วยผู้พิทักษ์ประตูนาคาและมังกร โดย เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล และเทพธิดาอำนวยพรผู้เปี่ยมเมตตา โดย เบคกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง นอกจากนี้พบกับความยิ่งใหญ่ของขบวนพาเหรด 12 นักษัตร “CELESTIAL OF HARMONY” ที่มาพร้อมพญานาคาลอยฟ้ายาว 36 เมตร มังกรจีน และสิงห์โบราณ ร่วมเบิกฤกษ์มหามงคลฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่

สัมผัสประสบการณ์การเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ กับกิจกรรมไฮไลต์แคมเปญ KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES รับความสุขความมงคลอย่างเหนือระดับต้อนรับปีมะเส็งมหามงคล

มูเสริมดวง LIGHT UP YOUR LUCK เติมพลังบุญเสริมดวงปังพร้อมเปิดประตูความเฮงรับปีมะเส็งมหามงคล ด้วยการสักการะ 3 เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่อัญเชิญมาจากวัดทิพยวารีวิหาร ได้แก่ เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย เสริมด้านโชคลาภ เงินทอง สุขภาพ และความรักสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว, เทพเจ้ากวนอู เสริมด้านการงาน บริวารหนุนนำ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ คนเคารพนับถือ และ เทพมังกรเขียว (แชเล้งเอี้ย) เสริมด้านความอุดมสมบูรณ์ และความสิริมงคล

LUCKY MARKET อิ่มอร่อยเสริมเฮง จุใจไปกับการออกบูธของร้านอาหารชื่อดังในตำนาน อาทิ สุกี้พรศิริ, เฮงหอยทอด, ALICE CAFÉ, LITTLE HIDEOUT, เผ็ดมาร์ค เอ็กซ์คลูซีฟสุดกับการลิ้มลองรสชาติจากหลากหลายร้านอาหารดังที่ THAI TASTE HUB ศูนย์รวมเมนูสตรีตฟู้ดระดับตำนาน อาทิ นายอ้วนเย็นตาโฟ, ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี, เชียงการีลา, ละมัย หอยทอด เยาวราช นอกจากนี้ นักชิมยังจะได้สัมผัสประสบการณ์แห่งรสชาติไปกับร้านเปิดใหม่อย่าง KING POWER SELECTION CAFÉ ร้านขนมไทยสไตล์ฟิวชัน ที่ใส่ไอเดียความครีเอทีฟผสมผสานลงไปในเมนูเครื่องดื่มและของว่าง, ร้านหนองมน To Table by หญิงชุ ข้าวหลาม ข้าวหมูแดงหมูกรอบ, ร้านต้มตุ๋น สูตรคุณย่า, ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองทอง และร้านไหหน่ำหนั่ง ข้าวมันไก่

KINGDOM OF LUCK PARADE สัมผัสพลังแห่งความโชคดีในกิจกรรมพิเศษ อาทิ พาเหรดสุดเฮง โคมแดงนำโชค พร้อมแจกอั่งเปามูลค่า 800 บาท สำหรับการช้อป 5,000 บาท (วันละ 3 รอบ / รอบละ 50 สิทธิ์) นอกจากนี้เมื่อช้อปสินค้าครบ

15,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับสิทธิ์เลือกร่วมกิจกรรม LEVEL UP YOUR LUCK เสริมคิ้วรับความเฮง เสริมโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ รักปัง รับปีมะเส็ง หรือ MY LUCKY COLOUR ค้นหาสีมงคลประจำตัวสุดปัง เสริมดวงเพิ่มเสน่ห์

8,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับสิทธิ์ร่วมเล่นเกมสุดมันส์กับกิจกรรม LUCKY ARCADE พร้อมลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 500, 300, 200 บาท และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับฟรีแผ่นทองมงคลปลุกเสกจากวัดดัง LUCKY GOLDEN LEAF (จำกัด 88 แผ่น/วัน)

3,500 บาท ขึ้นไป (สุทธิ) รับฟรีพัดนำพาความโชคดี LUCKY WISH FAN พร้อมคำอวยพรเฉพาะบุคคล (จำกัด 100 อัน/วัน)

พิเศษ! สำหรับงานนี้สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์มงคลได้ที่ บูธ เอไอเอส และเปิดเบอร์มงคล ตระกูลเจ้าสัว เลขหงส์มังกร เลขกวนอู และเลขเศรษฐี พิเศษสุดๆ! พร้อมรับสิทธิ เซเรเนด แพลทินัม* ต้อนรับความเฮง ตลอดปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมปัง อื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน