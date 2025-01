ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 2 ปี โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เติมเต็มความสุขลูกค้าด้วย Cash Voucher เพิ่มมูลค่า 50% มอบนโยบายเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งบริการ สถานที่ พร้อมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้ที่มาใช้บริการได้เลือกใช้อย่างคุ้มค่า สามารถซื้อคูปองเงินสดได้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 วันเดียวเท่านั้น ที่คุณจะได้รับสิทธิพิเศษ Cash Voucher เลือกใช้ได้กับทุกบริการของ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น และ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก แบบซูพีเรีย หรือ ห้องสวีทสุดหรู ด้วยมาตรฐานระดับ 5 ดาว การจัดงานแต่ง แม้วันนี้จะยังไม่มีฤกษ์ แต่สามารถถือคูปองเงินสดไว้ใช้ได้ หรือจัดประชุม สัมมนา มีห้องจัดงานหลากหลายขนาด รองรับผู้ร่วมงาน 50 - 2,000 ท่าน ครอบคลุมบริการให้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การใช้คูปองเงินสดนี้รวมไปถึงการใช้บริการ ห้องอาหารสรัสวดี ห้องอาหารญี่ปุ่นเอโดะ ที่ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องอาหารเปรมประชากร ห้องอาหารจีนดรากอน ที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และ สปาแอนด์ฟิตเนส ให้คุณได้มาผ่อนคลาย หรือ จิบชา กาแฟ ฟินๆ ทานเค้กสดใหม่ หอมกรุ่นอุ่นจากเตา ที่ ล็อบบี้ เลานจ์ ทั้ง 2 โรงแรมฯ เป็นต้น (Cash Voucher โรงแรมไหน ใช้ได้กับโรงแรมนั้น)

เรื่องแพ็กเกจงานวิวาห์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคู่รักมากว่าทศวรรษ ในธีม All for Love คือความคุ้ม อัดแน่นด้วยบริการครบวงจร ที่จะเติมฝันวันแต่งงานให้ออกมาสมบูรณ์ได้ดั่งใจ ตั้งแต่พิธีหมั้น ยกน้ำชา แห่ขันหมาก พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีสงฆ์ ฉลองมงคลสมรส เที่ยงหรือเย็น บ่าวสาวสายปาร์ตี้ก็สนุกสุดเหวี่ยงด้วย After Party จัดเต็มครบจบในที่เดียว ทั้งรองรับทุกรูปแบบ จะเลิศหรู อลังการ เรียบง่าย อบอุ่น ชิลๆ เป็นกันเอง โมเดิร์น หรือ ชิคๆ ทีมงานมากประสบการณ์ จะวางแผนจัดงาน ดีลงาน ให้แบบมืออาชีพ ให้ทุกโมเมนต์มีแต่ ความอร่อย ความสุข สนุกสนาน และ รอยยิ้ม เพื่อความประทับใจของแขกผู้มีเกียรติ และบ่าวสาว

"คูปองเงินสด" Cash Voucher เพิ่มมูลค่า 50% มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ กับการจัดงานแบบไร้ขีดจำกัด เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ซื้อไว้ใช้ได้นานถึงปลายปี 30 ธันวาคม 2568 เลยทีเดียว