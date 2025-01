เปิดแล้ว The Little Prince Universe – An Immersive Journey งานศิลปะดิจิทัล กับเรื่องราวของเจ้าชายน้อย

ในที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดลง! Little Prince Universe - An Immersive Journey ได้เปิดประตูให้สัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ที่ไอคอนสยาม ซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงาม สนุกสนาน และแรงบันดาลใจฉบับเต็ม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2568

“The Little Prince” หรือ "เจ้าชายน้อย" เรื่องราวอันงดงามเกี่ยวกับชีวิต ความรัก และมิตรภาพ ผลงานการประพันธ์ของ “อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี” (Antoine de Saint-Exupéry) นักเขียนและนักบินชาวฝรั่งเศส ซึ่งกลายเป็นวรรณกรรมระดับโลกที่ก้าวข้ามกาลเวลาและผสมผสานอยู่ในทุกวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้วยยอดขายกว่า 800 ล้านเล่มทั่วโลก และถูกแปลไปแล้วมากกว่า 600 ภาษา ทำให้วรรณกรรมชิ้นนี้ถูกจัดเป็นวรรณกรรมคลาสสิคสำหรับเยาวชนที่ทั่วโลกยกย่องว่าเป็นผลงานที่มีความเปล่งประกายที่สุดเรื่องหนึ่ง

“The Little Prince Universe - An Immersive Journey” พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Immersive งานศิลปะแบบดิจิทัลเพื่อไปพบกับประสบการณ์อันหลากหลายในทุกโสตสัมผัสแบบ 360 องศา กับเรื่องราวของเจ้าชายน้อย

ขอเชิญชวนทุกคนมาส่องไฮไลท์สรุปประสบการณ์ที่จะได้พบจากงานต้นฉบับที่เต็มไปด้วยแรง บันดาลใจ สรรค์สร้างโดย Mad Motion Studio

1.The Entrance : ได้แรงบันดาลใจมาจากร้าน The Little Prince ในกรุงปารีส โดยมีการเพิ่มความสนุกสนานตั้งแต่บริเวณด้านหน้า โดยงานแอนิเมชั่นเลเซอร์ของเจ้าชายน้อย จุดเริ่มต้นที่สวยงามสำหรับเรื่องราวที่น่าประทับใจ



2.Story Book Theatre : ที่นี่คุณสามารถนั่งพักผ่อนและเพลิดเพลินกับเรื่องราวฉบับย่อของเจ้าชายน้อยในโรงละครแบบ Mini Theatre ซึ่งจะพาคุณได้กลับมาทบทวนเรื่องราวอันทรงพลังของเจ้าชายน้อยอีกครั้ง ก่อนที่จะพาคุณเริ่มต้นการเดินทาง

3.Meet The Little Prince : การพบกันครั้งแรกกับเจ้าชายน้อยได้เริ่มต้นขึ้น โดยจะมีการจำลองเหตุการณ์เครื่องบินตกในทะเลทราย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัย

4.Asteroid B612 : ยินดีต้อนรับสู่ดาว B612 บ้านของเจ้าชายน้อย สถานที่ที่เขาดูแลกุหลาบของเขาด้วยความรัก สามารถเพลิดเพลินไปกับการชมวิวบนดาวเคราะห์ B612 ได้อย่างเต็มที่ และพบกับดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 44 ครั้งในหนึ่งวัน! อย่างน่าอัศจรรย์

5.Travel The Planets : เมื่อเจ้าชายน้อยเริ่มต้นการเดินทาง เขาเดินทางผ่านดาวเคราะห์ต่างๆ ที่สว่างไสวด้วยอุโมงค์แสงที่งดงาม ระหว่างทางเขาได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจากมุมมองต่างๆ ในการค้นหาสิ่งที่เขายังไม่เคยเรียนรู้มากก่อน

6.Hello Earth : ในที่สุดก็มาถึงโลกแล้ว พื้นที่นี้จะเน้นไปที่ต้นบาวบาบ (พืชในสกุล Adansonia) และสุนัขจิ้งจอก มาสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลบนโลก โดยพูดว่า Hello! กับสุนัขจิ้งจอก เพื่อดูเขาปรากฏตัวเมื่อคุณทักทาย หรือสนุกไปกับการเล่นบนไม้กระดกเรืองแสง!

7.Walk with the Roses - An infinity room : อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อเจ้าชายน้อยค้นพบว่าบนโลกนี้มีดอกกุหลาบนับพัน และกุหลาบของเขาก็ไม่ใช่กุหลาบเดียวที่มีอยู่ ในห้องนี้คุณจะได้พบกับมุมมองอินฟินิตี้ของดอกกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นเมื่อคุณเดินผ่าน เป็นห้องที่เหมาะสำหรับคนที่มีหัวใจ โรแมนติกอย่างแท้จริง

8.The Farewell and Star Gazing Hall : เมื่อการเดินทางของเจ้าชายน้อยใกล้จะสิ้นสุดลง พื้นที่นี้เป็นโอกาสสุดท้ายในการอำลาก่อนที่เขาจะกลับไปยัง B612

9.The Little Prince Playroom : โซนเล่น แบบ Interactive ที่มีกิจกรรมสนุกๆ เช่น เกมส์ “Knock out the Baobabs” และ “Come play with me” กระจกที่เจ้าชายน้อยจะสะท้อนทุกการเคลื่อนไหวของคุณ

10.Hello Bangkok : มุมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางของเจ้าชายน้อย ที่ได้มาถึงกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก เป็นมุมที่น่ารักจนไม่ควรพลาด!

11.The Love Wall : ฝากข้อความแห่งความรัก ความหวัง และแรงบันดาลใจบนกำแพงนี้ เพื่อเตือนตัวเองว่าเราทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อน

12.Take a Shot : จุดถ่ายรูปสุดท้ายเพื่อเก็บประสบการณ์นี้ไว้เป็นความทรงจำที่ยาวนาน

13.Paint with The Prince : กิจกรรมสุดพิเศษที่คุณสามารถระบายสีบนผ้าใบขนาดเล็กและนำไปเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน

14.The STORE by Mad Motion Studio : ร้านขายสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่น จาก The Little Prince Universe เช่น เสื้อผ้าจาก Mc JEANS กระเป๋าผ้า เครื่องเขียน โปสการ์ด และอื่นๆ จาก Sunday Morning by Somjai และอย่าลืมไปลองไอศกรีมซีรี่ส์แรกของ The Little Prince Universe จาก Guss Damn Good ได้ที่นี่!

15.The Little Prince Universe Pop-up by BEARHOUSE : ประสบการณ์พิเศษกับเครื่องดื่มและของสะสมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าชายน้อย

นอกจากนี้ ยังมีพาร์ทเนอร์สุดพิเศษอย่าง Grab มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย เรียกได้ว่างานนี้เป็นประสบการณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างเต็มที่ และจะเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่สวยงาม ความรู้สึกดีๆ สำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ขอให้เรารำลึกกันไว้อีกครั้งว่า “ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อน (แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จำได้)”

เริ่มต้นการเดินทางของคุณได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 ที่ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 20.30 น. โดยคุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Mad Motion - The Little Prince Universe และจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่