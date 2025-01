คัลแลน-พี่จอง ร่วมเปิดตัว “แก้วไทยริกาโน” สุดคราฟท์จากศิลปินไทยมือรางวัล

กาแฟพันธุ์ไทยตอกย้ำ Brand DNA ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ยกระดับกาแฟไทยสู่เวทีโลกในงาน ‘Punthai Thai Coffee to The World’ เปิดตัว ‘แก้วไทยริกาโน’ สุดอลังการสูงกว่า 3 เมตร ผลงานการออกแบบโดย 'สุรชัย พุฒิกุลางกูร' นักสร้างสรรค์โฆษณา Illustrator อันดับหนึ่งของโลก ถ่ายทอดเรื่องราวของกาแฟจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านงานศิลปะบนแก้วสุดละเมียดละไม พร้อมใจฟูไปกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 'คัลแลน-พี่จอง' สองพรีเซ็นเตอร์คู่แรกของพันธุ์ไทย และเมนูพิเศษในตำนาน Creative Thai Taste ที่สองหนุ่มนำกลับมาให้ชิมกันเฉพาะงานนี้เท่านั้น เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแฟนด้อมทุกคน สะท้อนความตั้งใจของพันธุ์ไทยที่ไร้ขีดจำกัดสู่ Brand Tagline ใหม่ในรอบ 12 ปี #พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้

สุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของกาแฟพันธุ์ไทย ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างสรรค์เมนูคุณภาพ ส่งมอบเครื่องดื่มรสชาติดี มีเอกลักษณ์ ในราคาจับต้องง่าย แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมกาแฟในทุกขั้นตอน พันธุ์ไทยตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ ผ่านแก้วกาแฟใบเล็ก ด้วยการนำศิลปะซึ่งเป็นภาษาสากลมาเชื่อมโยงกับกาแฟ ผ่านงาน Illustrator ของ คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร มือหนึ่งด้านการสร้างสรรค์ภาพเหมือนจริงได้ละเอียดที่สุด และยังกวาดรางวัลจากทั่วโลกมาแล้วกว่า 3,000 รางวัล มาบอกเล่าการเดินทางของกาแฟ ตั้งแต่การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในแหล่งปลูกที่เหมาะสม กรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถัน ไปจนถึงการส่งมอบกาแฟที่ดีที่สุดถึงมือลูกค้า พร้อมสร้างรายได้ถึงมือเกษตรกรไทย สร้างชีวิตที่อยู่ดีมีสุขให้กับชุมชน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ และสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สู่หมุดหมายของการนำกาแฟไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และเป็นกาแฟไทยที่ตั้งใจให้โลกรัก”

สุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสร้างสรรค์โฆษณา Illustrator อันดับหนึ่งของโลก กล่าวถึงการทำงานผลงานชิ้นนี้ว่า “ดีไซน์ของแก้วนี้เกิดจากการลงพื้นที่เรียนรู้ชีวิตของเกษตรกร ตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานในไร่กาแฟ การเก็บเกี่ยว การคัดเมล็ดกาแฟ การขนส่งจากแหล่งเพาะปลูก การเก็บรักษา รวมไปถึงวิถีชีวิตประจำวันของเกษตรกรในแต่ละวัน ทุกองค์ประกอบถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายที่เสมือนงานแกะสลักลงบนแก้วกระดาษ เก็บทุกรายละเอียดเล็กๆ ที่ช่วยสื่ออารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของการทำงาน สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รายรอบ การมาของแสงในแต่ละจุด สีหน้า ท่าทางของทุกคนในภาพ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เพื่อให้คอกาแฟสามารถสัมผัสถึงความตั้งใจ และความทุ่มเทของเกษตรกรอย่างชัดเจนทุกครั้งที่ดื่ม เรามุ่งหวังให้ ‘แก้วไทยริกาโน’ เป็นภาพจำของกาแฟไทยในระดับโลก ที่บอกเล่าว่ากาแฟไทยมีคุณภาพ และความตั้งใจที่ไม่แพ้ชาติใดเลย”

ในงาน ‘Punthai Thai Coffee to The World’ ครั้งนี้ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับกาแฟไทยในแก้วลิมิเต็ดอิดิชัน ที่เปิดตัวในงานครั้งแรกแล้ว ยังได้ชื่นชมผลงานศิลปะของ คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร ที่เนรมิตแก้วไทยริกาโนสุดอลังการสูงกว่า 3 เมตร มาให้ได้ชมทุกรายละเอียดกันแบบเต็มๆ ตา ประทับใจกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พันธุ์ไทยตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้ชาวด้อมใจฟูได้ใกล้ชิดกับ ‘คัลแลน-พี่จอง’ พรีเซนเตอร์คู่แรกของพันธุ์ไทย พร้อมเสิร์ฟเมนูในตำนาน ‘Creative Thai Taste Selected by คัลแลน พี่จอง’ ที่สองหนุ่มนำมาให้ชิมกันเฉพาะงานนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น โพดชาเขียว ฝอยทอง Thai Tea มะม่วงเบาปั่น และอเมริกาโน โซดา สตรอว์เบอร์เร่อ โดยสองหนุ่มอปป้ายังรับหน้าที่บาริสต้าเสิร์ฟไทยริกาโนให้กับ Lucky Fan ผู้โชคดีในงานด้วยตัวเองอีกด้วย

คัลแลน-พี่จอง กล่าวถึงกาแฟไทยและการมาเป็น Presenter ของพันธุ์ไทยว่า “จริงๆ ชอบกินกาแฟครับ เราจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าอะไร ถ้าเราไม่ใช้ หรือไม่กินจริงๆ และเรารู้ว่าพันธุ์ไทยเป็นแบรนด์ของคนไทย เรารู้สึกชื่นชมและประทับใจคนไทย เวลาที่ได้เห็นคนไทยดูแลต้นกาแฟ ชงกาแฟ พวกเขาดูตั้งใจ พวกเขาดูน่ารัก ทำให้เราใจฟู เราเลยอยากสนับสนุนคนไทย เหมือนที่คนไทยสนับสนุนพวกเรา เวลาที่พวกเราเดินทางไปท่องเที่ยว ไปถ่ายคลิป เราจะเจอกับร้านพันธุ์ไทยอยู่ทุกที่เลย เวลาที่ขับรถเข้าปั๊มน้ำมันพีที ก็เจอกับร้านพันธุ์ไทยตลอด เราเลยชอบดื่มกาแฟพันธุ์ไทยบ่อยๆ และรสชาติก็อร่อย สดชื่น ราคาไม่แพงด้วย วันที่ไม่ได้กินกาแฟก็มีเมนูอื่นที่ชอบให้เลือกเยอะ จริงๆ กาแฟไทยอร่อยมาก อยากให้คนไทยทุกคน กินกาแฟไทยกันครับ ได้สนับสนุนคนไทยด้วย”

“ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา พันธุ์ไทยได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการกาแฟไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วย DNA ของแบรนด์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสนับสนุนเกษตรกรไทยผ่านการใช้วัตถุดิบในประเทศ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 13 แห่งการสร้างความเป็นไปได้แบบไร้ขีดจำกัด กับความสำเร็จล่าสุดของ ‘ไทยริกาโน’ ที่ยกระดับกาแฟ Specialty คุณภาพพรีเมียมให้เข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม ต่อยอดด้วยความร่วมมือกับคุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร นัก Illustrator ระดับโลกชาวไทย มาออกแบบผลงานศิลปะบนแก้วไทยริกาโน เพื่อนำเสนอเรื่องราวกาแฟไทยสู่สายตาชาวโลก นอกจากนี้พันธุ์ไทยยังเป็นแบรนด์กาแฟไทยแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ได้ ‘คัลแลน-พี่จอง’ ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์ ด้วยความเป็นลูกค้าประจำที่ชื่นชอบการดื่มอเมริกาโน ล่าสุดได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์โฆษณา Corporate Branding ที่นำเสนอวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยผ่านตัวละครอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้องหมูเด้ง ฮิปโปเด็กเซเลป ลายเส้นการ์ตูนไทยสมัยใหม่ ลิเกมาร์เวล นาคกี้บุดด้างูของสองอปป้า และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่พันธุ์ไทยจะมอบให้กับวงการกาแฟไทยต่อไป พร้อมกับเซอร์ไพรส์อีกมากมายตลอดปีนี้ เพราะที่ #พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้” สุขวสา กล่าวทิ้งท้าย

ดื่มด่ำความกลมกล่อม หอม ละมุนของกาแฟพรีเมียมจาก “ไทยริกาโน” Specialty Coffee สัญชาติไทย สายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% พร้อมเสพย์งานศิลป์ในแก้วลายพิเศษสุดลิมิเต็ดอิดิชัน จากฝีมือศิลปินไทยมือรางวัลระดับโลก ในราคาเข้าถึงง่าย เริ่มต้นเพียง 55 บาท สำหรับเมนูร้อน และ 65 บาทสำหรับเมนูเย็น ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2568 - 18 มีนาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่ร้านพันธุ์ไทยทุกสาขาที่ร่วมรายการ และบริการเดลิเวอรีจัดส่งถึงบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.facebook.com/punthaicoffee หรือ www.punthaicoffee.com