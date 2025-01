เมกาบางนา ปักหมุดแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีน

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มการใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE เปิดศักราชใหม่เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคล ในแคมเปญ “MEGA CHINESE NEW YEAR 2025” ระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2568 จัดเต็มด้วยกิจกรรมที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ปีนี้เมกาบางนาได้สร้างสรรค์แนวคิด "LUCK – LOVE – LIFE เสริมโชค เติมรัก พร้อมรับชีวิตดีๆ ในปีมะเส็ง" และถ่ายทอดแรงบันดาลใจนี้ผ่านลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ โดยศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง "THE FAIRY DUST SPELL" หรือ คุณเยลโล่ - กฤติกา วัฒนเธียร ที่มาร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในแคมเปญนี้ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงพลังบวก ความหวัง และคำอวยพรดีๆ ต้อนรับปีใหม่ ตระการตาไปกับแลนด์มาร์กต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ที่ถ่ายทอดออกมาในคอนเซ็ปต์ “LANTERN OF BLESSINGS” โคมไฟแห่งความสุขสัญลักษณ์แห่งความหวัง คำอวยพร และพลังบวก พร้อมโปรโมชั่นพิเศษให้ช้อปสนุกสุดคุ้ม แลกรับฟรี! สินค้าสมนาคุณลายลิมิเต็ด อิดิชั่น และอิ่มอร่อยไปกับเทศกาลอาหารจีน “MEGA CHINESE NEW YEAR” และพลาดไม่ได้กับโชว์มังกรทองกับสิงโตประดับไฟ LED สุดยิ่งใหญ่อลังการ เจ้าของแชมป์ถ้วยพระราชทาน 3 สมัย และขบวนมังกรที่นำความโชคดีไปให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ เสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็ง เฉพาะในวันที่ 29 ม.ค. 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

ในปีนี้เมกาบางนาตั้งใจมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าทุกๆ ปี ด้วยการ COLLABORATION งานศิลป์เข้ากับกิจกรรม เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศตรุษจีนแบบร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด ‘LUCK – LOVE – LIFE’ ซึ่งสะท้อนถึงความหมายอันลึกซึ้งของเทศกาลสำคัญนี้ LUCK สื่อถึงโชคลาภ ความเป็นมงคล ความมั่งคั่ง และความก้าวหน้าที่เราทุกคนปรารถนาในชีวิต LOVE คือความรักและความอบอุ่นในครอบครัวที่ตรุษจีนเป็นโอกาสสำคัญให้ทุกคนได้กลับมาพบปะพร้อมหน้า และ LIFE คือการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยสุขภาพดี ความมีชีวิตชีวา และพลังบวกที่เปี่ยมล้น เพื่อเติมเต็มความสุขในเทศกาลตรุษจีนนี้”

ร่วมสัมผัสกับปรากฏการณ์งานเฉลิมฉลองตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ในงาน “MEGA CHINESE NEW YEAR 2025” ได้แก่

• แลนด์มาร์กต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ณ เมน เอนทรานซ์ ที่ออกแบบขึ้นในคอนเซ็ปต์ “LANTERN OF BLESSINGS” โคมไฟแห่งความสุข สัญลักษณ์แห่งความหวัง คำอวยพร และพลังบวก โดยศิลปินชื่อดัง “THE FAIRY DUST SPELL” หรือ เยลโล่ - กฤติกา วัฒนเธียร ศิลปินรุ่นใหม่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกแห่งเวทมนตร์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากโคมไฟตรุษจีนซึ่งถือเป็นของมงคลตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากตัวบ้าน และเปรียบเสมือนเครื่องชี้นำให้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นบ้าน พร้อมประทานพรให้กับเจ้าของบ้านได้ โดยศิลปินได้ออกแบบในสไตล์ร่วมสมัย พร้อมเติมลวดลายที่ประณีตร่วมสมัย ใช้โทนสีพาสเทลนุ่มนวล ผสมผสานสีสันที่สดใส

• ตื่นเต้นตระการตาไปกับ การแสดงมังกรทองกับสิงโตประดับไฟ LED พร้อมนาจา จากคณะสิงโตมังกรทอง ดีกรีแชมป์มังกรทองแห่งประเทศไทย และเจ้าของแชมป์ถ้วยพระราชทาน 3 สมัย ที่ได้ผสมผสานเทคนิคการทำมังกรติดไฟ LED มาเพิ่มสีสันในการแสดงภาคกลางคืนเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยการแสดงที่เมกาบางนาในครั้งนี้ เป็นโชว์สุดพิเศษที่หาชมได้ยาก ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของมังกรทอง LED ขนาดยาว 35 เมตร มาพร้อมกับสิงโต LED สวยงามโดดเด่นในยามกลางคืน แสดงถึงสัญลักษณ์ของพลังอันยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งร่ำรวย และขบวนมังกรที่จะมาอำนวยพรมอบความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็ง โดยจะทำการแสดงในวันที่ 29 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป!

• สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส์ อิ่มอร่อยกันแบบคุ้มๆ ในแคมเปญ “MEGA LUCKY DELIGHTS” เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับฟรี! ขนมและเครื่องดื่มสุดพิเศษจาก 12 ร้านดังที่ร่วมรายการ ได้แก่ ALTO COFFEE ROASTERS, ANGBAO, CHAKAIMUK SNOWCONE, CHUBBY DOUGH, FIRE TIGER, FUKU MATCHA, IKEA, MIXUE, THE ALLEY, TP TEA, SHAKE SHACK, และ ท่านพ่อซาลาเปา

• อิ่มอร่อยครบครันเฉลิมฉลองตรุษจีนไปกับงานอาหาร “MEGA CHINESE NEW YEAR” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โซนธนาคาร ชั้น 1 ลิ้มรสความอร่อยของหลากหลายเมนูคาวหวานจากร้านอาหารชั้นนำ ทั้งอาหารไทย อาหารจีน สตรีทฟู้ดเจ้าดัง ขนมและเครื่องดื่ม ที่จัดเต็มมาให้ทุกคน ทุกวัย ได้เลือกช้อป เลือกชิมอย่างจุใจ

สัมผัสปรากฏการณ์แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ในงาน “MEGA CHINESE NEW YEAR 2025” LUCK – LOVE – LIFE เสริมโชค เติมรัก พร้อมรับชีวิตดีๆ ในปีมะเส็ง ระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา