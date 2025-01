เมื่อ “ดอกเหมย” จับคู่ “งู” โลดแล่นบนลายพรินต์สุดไอคอนิก

จิม ทอมป์สัน ชวนสัมผัสคอลเลกชัน Chinese New Year 2025 รับเทศกาลตรุษจีนที่นำ “ดอกเหมย” และเสน่ห์ของ “งู” มาพร้อมแฟชั่นเซ็ตถ่ายทอดไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ที่พร้อมออกเที่ยวย่านเยาวราช อวด 4 ลายพรินต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เริ่มจาก Plum Blossoms ดอกเหมยบาน สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ในพาเลตต์สีแดงตัดกับสีฟ้า ส่วนลายพรินต์ Power of the Snake ได้หยิบ “งู” มารังสรรค์เป็นลวดลายประณีต อีกหนึ่งลายไฮไลต์คือ The Year of the Snake นำลายของงู มาเบลนด์เข้ากับดอกไม้แต่งแต้มบนผ้าพันคอหลากเฉดสี สุดท้ายกับลวดลาย Blooming Snakeskin นำเสนอลายเส้นของหนังงู ผสานดอกดาเลียกำลังผลิบาน สื่อถึงความรัก ความงามของธรรมชาติ และการเปิดรับสิ่งดีๆ

สำหรับสุภาพสตรี ไอเทมที่ควรมีติดตู้ช่วงเทศกาลนี้ ได้แก่ Mandarin Lace Up Midi Dress มิดิเดรสแขนยาว, Knot Halter Neck Maxi Dress และ Knot Halter Neck Blouse แมกซี่เดรสดีเทลคล้องคอแบบตัวเดียวเอาอยู่ทุกอีเวนต์ และเสื้อสุดน่ารักในซิลลูเอตเดียวกัน ทั้งยังมีกางเกง Zip Fisherman Pants ที่แมตช์กับเสื้อยืด Slim Pima Tee ส่วนสุภาพบุรุษเลือกใส่เชิ้ตทรงสวย Hawaii Silk Fuji Shirt ในเฉดน้ำเงินและแดง หรือครีเอตลุคแคชชวลด้วยเสื้อยืด Pima Cotton T-Shirt

นอกจากนี้ ยังมีทั้งกระเป๋าสะพาย, กระเป๋าถือ, กระเป๋าโท้ท, กระเป๋าสตางค์, กล่องแว่นตา, ผ้าปิดตา และยางรัดผม พร้อมไอเทมตกแต่งบ้านแสนเก๋ในลวดลายเอ็กซ์คลูซีฟ Blooming Snakeskin