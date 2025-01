เซ็นทรัลเปิดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025”

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และรวิศรา จิราธิวัฒน์ เปิดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025” อัดอีเวนต์ “จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียวที่เซ็นทรัล” วันนี้– 6 ก.พ. 68 ที่ศูนย์การค้าและห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ โดยมี ทศพร ศรีตุลา, โชติกา อัครกิจโสภากุล, ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน, ปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล, ชีวิน ปราชญานุพร และราณี แคมเปน ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์





***

เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมด้วย วัชระ เหล่าวิทวัส กก.บห.ฝ่ายปฏิบัติการ บจก.ทอยซีโร่พลัส (ไทยแลนด์) และณัฐนรี สนธิไชย Ceo & Co founder of Memori Studio ร่วมเปิดงานตรุษจีน A Prosperous Chinese New Year 2025 - A Celebration of Luck & Love วันนี้–2 ก.พ. 68โดยมี อิทธิพล บุญนา, ธนภูมิ ขุนหลำ และกฤษฎิ์ งามธนกิจจา ร่วมงาน ณ สยามเซ็นเตอร์



***

เอส แอนด์ พี ต้อนรับตรุษจีนเสริมความมงคลด้วยขนมปุยฝ้ายมงคล ปุยฝ้ายผลไม้รวมและปุยฝ้ายสายรุ้ง พร้อม “เค้กรับทรัพย์มหาโชค ขนาด 3 ปอนด์ และเค้กมหาโชคลาภ และเค้กมั่งมีศรีสุข สั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ พิเศษ! สมาชิกS&P Card สั่งจองล่วงหน้ารับส่วนลด10% โทร.1344 S&P delivery หรือที่ www.snp1344.com





***

คริสปี้ ครีม ฉลองตรุษจีนด้วยคอลเลกชัน Krispy Kreme Happy Chinese New Year กับโดนัทมงคล 4 รส เริ่มที่ Lucky Orange Doughnut โดนัทรูปส้มสอดไส้รสส้ม, Lucky Apple Doughnut โดนัทสีแดงสอดไส้ฟิลลิ่งแอปเปิลเน้นๆ และ Chinese Lucky Flower Doughnut โดนัทสีชมพูพาสเทลด้านบนเป็นดอกไม้ พร้อมไส้สับปะรด และ Lucky Coin Doughnut โดนัทเคลือบเกลซสีทองไส้มะม่วงตกแต่งด้วยช็อกโกแลตก้อนทองให้มั่งคั่งร่ำ