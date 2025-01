เซ็นทรัลนำ “จาฮาน โลห์” เปิดโถงทองคำ อุดมด้วยโชคลาภรับความมั่งคั่ง

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฉลองตรุษจีนมหามงคลปีมะเส็ง ด้วยแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025 โอบรับความสุข รับความมั่งคั่ง ตลอดปี เผยโฉมนิทรรศการ “Chok Dee : Enter The Golden Chamber” หรือ “โถงทองคำอันอุดมไปด้วยโชคลาภแห่งความสุข” ผลงานการคอลลาบอเรชั่นกับศิลปินป๊อบอาร์ตระดับโลกชาวสิงคโปร์ “จาฮาน โลห์” (Jahan Loh) ที่นำมาจัดแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรก วันนี้–31 ม.ค. 68 ณ เรสซิเด้นซ์ สเปซ ชั้น 1 เซ็นทรัลชิดลม

“จาฮาน โลห์” พร้อมนำพาผู้ชมให้พบแต่ความมั่งคั่งและความรุ่งเรือง เป็นภาพถักทออันเป็นสัญลักษณ์ถึงความฝันที่กลายเป็นจริง และเป็นห้วงเวลาแห่งการค้นพบศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด นิทรรศการนี้ถือเป็นคำเชิญชวนให้ผู้ชมหันกลับมาพิจารณาแนวคิดในเรื่องของความสมบูรณ์ที่แท้จริง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสุภาษิตของชาวจีน “เงินทองท่วมท้นปฐพี” และร่วมกันสำรวจความคิดของชาวจีนอันเกี่ยวข้องกับความเป็นมงคล ตลอดจนเป็นเครื่องเตือนใจถึงนิยามของความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง อันมีหมายความเหนือไปจากเงินทอง หากแต่รวมไปถึงโอกาสและอิสระในการเจริญเติบโต ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่า ความเจริญรุ่งเรืองนั้นหมายความรวมถึง การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีฐานะที่ดี และมีโชคชะตาที่ดี สามารถเติมเต็มความฝันและแรงบันดาลใจของตัวเองได้อย่างไม่สิ้นสุด

ห้องนิทรรศการจัดแสดงในรูปแบบของ Immersive Experience อย่างสร้างสรรค์ โดยมีก้อนทองจีนโบราณ (Ingots) แทนสัญลักษณ์แทนความมั่งคั่งและความสุข สัมผัสทั้งจอภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ สะท้อนแสงสีทองสุดตระการตา พร้อมเสียงดนตรีประกอบ และไฮไลต์พิเศษสนุกกับก้อนทองเป่าลมได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชันที่จาฮานตั้งใจออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงตรุษจีนเข้ากับความโชคดีในแบบฉบับคนไทย อาทิ เสื้อ Chok Dee T-Shirt, Stash x Jahan x ACU T-Shirt, Sacoche bag, กระเป๋าใส่โทรศัพท์, รองเท้า Sneakers : ACU x NDPD x CARNIVAL, ก้อนทองจีนเป่าลม และโปสเตอร์