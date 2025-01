ครั้งแรกกับเจ้าชายน้อยในรูปแบบ Immersive

แม๊ด โมชั่น (Mad Motion) กลุ่มนักสร้างสรรค์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบ Immersive Experience Creations กับเรื่องราวของ “The Little Prince” หรือ “เจ้าชายน้อย” ในงาน “The Little Prince Universe - An Immersive Journey” โดยจัดงานแถลงข่าว ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ซึ่งมี ฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ นิโกลา เดลซาล มึน Delegate General of the Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation ร่วมกล่าวเปิดงาน

ทั้งยังมี ฌอง มาร์ค พรอบ ผู้ก่อตั้ง Jean-Marc Probst for The Little Prince Foundation, ปิลันธนี สุวรรณบุบผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจองค์กร บจก.ไปรษณีย์ไทย ร่วมกล่าวเปิดตัวแสตมป์ชุดพิเศษ, สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ ผู้ก่อตั้ง The Little Prince in Thai Dialects Project และน้องนุช ลิขิตสุวรรณกูล Licensing Director จาก Medialink Group Limited ร่วมงาน

พร้อมด้วยเหล่าพาร์ทเนอร์ได้แก่ อรฉัตร วุฒิชัยพรกุล จาก Grab Thailand, ระริน ธรรมวัฒนะ จาก คราฟต์ไอศกรีม Guss Damn Good, เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ จาก บมจ.แม็คกรุ๊ป, ปิยณัฏฐ์ สิงหกันต์ จากแบรนด์ Mc JEANS, กมลณิชา โสภณเตชะวณิช แบรนด์ Sunday Morning by Somjai, ธัชพล ทองสุข Brand Representative ร้านชานมไข่มุก BEARHOUSE และ Duni ผู้นำด้านกระดาษและบรรจุภัณฑ์ด้านอาหาร

พบกับกว่า 15 ประสบการณ์สุดพิเศษ ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ผจญภัยไปในจักรวาลของเจ้าชายน้อย โดยไฮไลต์อยู่ที่ โซน Asteroid B612 : ดวงดาวบ้านเกิดของเจ้าชายน้อย, Travel the Planets : เดินทางผ่านดวงดาวต่างๆ ของตัวละครในเรื่อง, Hello Earth : ห้องที่สะท้อนความงามของโลก, Walk with the Roses : ห้องดอกกุหลาบแบบอินฟินิตี้, The Farewell and Stargazing Hall : ห้องที่เต็มไปด้วยความประทับใจและการมองดูดวงดาว และ Play Zone : พื้นที่กิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกวัย และกิจกรรมสำหรับเด็กๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจซื้อตั๋วเข้าชมได้ที่จุดจำหน่ายบัตร Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.-11 พ.ค. 68