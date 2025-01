โฉมใหม่ 72 Courtyard กิน ดื่ม เที่ยว ครบทุกความสนุกในสไตล์มอลล์ใจกลางทองหล่อ

72 Courtyard ไลฟ์สไตล์มอลล์ชื่อดังย่านทองหล่อ กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ พร้อมพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างทันสมัยและร้านอาหารที่ยกระดับประสบการณ์กิน ดื่ม และเที่ยวให้สมบูรณ์แบบ ด้วยการออกแบบสไตล์มินิมัลลิสต์ที่ผสานเข้ากับพื้นที่ส่วนกลางใหม่ ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มองหาสถานที่แฮงก์เอ้าท์ที่มีสไตล์และทันสมัย

ไม่ว่าคุณจะอยากลิ้มลองอาหารสุดพิเศษในบรรยากาศชิล ๆ หรือสนุกไปกับไนท์คลับสุดฮิป 72 Courtyard มีครบทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่ Beer Belly, Kenji’s Ramen Lab, Mom’s Touch Pub, Feral Wine Bar สำหรับผู้ที่ชอบบรรยากาศไวน์บาร์ ไปจนถึงไนท์คลับระดับตำนานอย่าง BEAM และเลานจ์เปิดใหม่ ‘katsu’ ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ที่ตอบโจทย์สายเที่ยวเทสดีอย่างลงตัว

หากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในทองหล่อ ที่พร้อมมอบประสบการณ์ที่ครบครัน 72 Courtyard คือคำตอบ ด้วยบรรยากาศที่ผสมผสานความศิวิไลซ์ของเมืองหลวงเข้ากับความอบอุ่นแบบคันทรี ทุกมุมของที่นี่สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งความสุนทรีย์ในแบบฉบับของกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง

เริ่มจากพื้นที่ชั้นล่างของ 72 Courtyard กับการต้อนรับสองร้านใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับแบรนด์ดังในกรุงเทพฯ ได้แก่ Kenji’s Ramen Lab และ Chenin Pi Shop

Kenji’s Ramen Lab : ส่วนขยายของ Kenji’s Lab อันเลื่องชื่อที่ก่อตั้งโดยเชฟเคนจิ นากายามะในปี 2012 ร้านนี้โดดเด่นด้วยนิยามของคำว่า “อาหารไร้พรมแดน” ที่ผสมผสานวัฒนธรรมการทำอาหารญี่ปุ่นและยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน Kenji’s Ramen Lab นำเสนอราเมนชามโตและเมนูอิซากายะสุดฮิตที่สะท้อนความใส่ใจในคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ เปิดบริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 00.00 น.

Chenin Pi Shop : การต่อยอดจากความสำเร็จของ Asok Pi Shop ที่เน้นรสชาติอาหารอิตาเลียนแบบโฮมเมดอย่าง พิซซ่า พาสต้า และแอนตี้พาสติ ที่เข้ากันได้ดีกับเครื่องดื่มเลิศรสที่จะมอบความสดชื่นและมีชีวิตชีวา เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00 – 00.00 น.

Mom’s Touch Pub : ร้านซึ่งมีต้นกำเนิดจากเกาหลีใต้ โดยเป็นที่รู้จักจากไก่ทอดและเบอร์เกอร์ที่ปรุงด้วยความพิถีพิถันในแบบ “รสมือแม่” ซึ่ง 72 Courtyard ได้เปิดตัว Mom’s Touch Pub แห่งแรกในประเทศไทย โดยสาขาทองหล่อนี้ยกระดับคอนเซ็ปต์ด้วยการสร้างบรรยากาศอันทันสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผับเกาหลี Mom’s Touch Pub จึงเป็นแหล่งรวมตัวใหม่สำหรับทั้งการรับประทานอาหารและการสังสรรค์

อีกหนึ่งในความน่าสนใจของ 72 Courtyard คือ Feral Wine Bar และคอนเซ็ปต์บรันช์ที่ผสมผสานเสน่ห์ความเรียบง่ายเข้ากับความศิวิไลซ์ของเมืองหลวง บรรยากาศภายในตกแต่งอย่างอบอุ่นด้วย Long Table บาร์ยาว และดอกไม้แห้งที่เพิ่มความสบายตาและความอบอุ่น

จุดเด่นของ Feral คือระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก MasterSounds ซึ่งเหมาะสำหรับการฟังเพลงจากแผ่นไวนิลที่คัดสรรโดยเหล่าดีเจชื่อดังในกรุงเทพฯ สร้างบรรยากาศที่สายชิล สายฟังเพลงที่บาร์ไม่ควรพลาด ความพิเศษที่มีเสน่ห์ของ Feral คือ การเสิร์ฟเมนูบรันช์ตลอดวัน ของ Feral ที่ถูกออกแบบให้โดดเด่นจากความคิดสร้างสรรค์ เช่น แซนด์วิชวาฟเฟิลบัตเตอร์มิลค์ รวมถึงเสิร์ฟไวน์และเครื่องดื่มสูตรคลาสสิกที่ทำด้วยความตั้งใจ และเมนูตัวเลือกเพื่อสุขภาพ เช่น shrubs and vinegars ที่สดชื่นและแตกต่างในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ Feral ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการแสดงดนตรีสดจากหลากหลายศิลปิน เช่น Paris Night, Two Pills After Meal และ Enigma Ray

ปิดท้ายเติมเต็มความสนุกในค่ำคืนด้วย BEAM Club และ ‘katsu’ Lounge ไม่ว่าจะเป็นความรื่นเริงที่ร้าน BEAM ซึ่งโดดเด่นด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยพลัง หลังจากการปรับโฉมครั้งใหญ่ บอกเลยว่าจัดเต็มทั้งระบบเสียงล้ำยุคและดีไซน์ทันสมัย ในขณะที่ Beam Lounge ได้รับการแปลงโฉมเป็น katsu เลานจ์หรูพร้อมที่นั่งและไลท์ติ้งที่ออกแบบมาอย่างลงตัวจากผลงานศิลปะของ James Turrell ปลุกแรงบันดาลใจในค่ำคืนที่แสนสนุกได้เป็นอย่างดี