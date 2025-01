“หลิง-ออม” โชว์หน้าใส พร้อมเผยเทคนิคความงาม 3 สเต็ป

สมูทอี เนรมิตงาน “Meet New Face of Smooth E” อย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัว “หลิง-ออม” หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง และ ออม - กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ ในฐานะ New Face of Smooth E อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศจุดยืนใหม่ “อ่อนโยน…มีประสิทธิภาพเห็นผล” และเปิดตัวนวัตกรรมเวชสำอางเพื่อผิวบอบบางสวยสุขภาพดีครบวงจรใน 3 สเต็ปง่าย ๆ ล้าง บำรุง และปกป้อง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ประเดิมเผยโฉมนวัตกรรมตัวแรก สมูทอี ซัน แอสตาแซนธิน เซรั่ม กันแดดเจนใหม่ที่ผสานคุณค่าจากแอสตาแซนธินครั้งแรกในเมืองไทย ไม่ใช่แค่กันแดด แต่ยังสามารถต้านอนุมูลอิสระจากแดด ต้อนรับหน้าร้อนที่จะมาถึง งานนี้จัดขึ้นที่พาเหรด สแควร์ ศูนย์การค้าวัน แบงค็อก โดยมีลูกค้าและแฟนคลับร่วมงานคับคั่ง

เภสัชกรศุภาพิชญ์ พิทยานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า“เราภูมิใจมากที่ได้เปิดตัวคุณหลิงหลิงและคุณออมในฐานะ New Face of Smooth E ในงานวันนี้ เนื่องจากคุณหลิงหลิงเป็นคนที่มีเสน่ห์และมั่นใจ ส่วนคุณออมก็มีความอ่อนโยนและสนุกสนาน หลิง-ออมจึงเป็นคู่ดาราที่สะท้อนจุดยืน “อ่อนโยน…มีประสิทธิภาพเห็นผล” ของสมูทอีได้อย่างลงตัว ซึ่งเราจะกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับคุณหลิง-คุณออม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและแฟนคลับต่อเนื่องตลอดทั้งปี”

หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง กล่าวว่า “ดีใจมากค่ะที่ให้เราสองคนมาเป็น New Face of Smooth E ในครั้งนี้ สมูทอีเป็นแบรนด์ที่หลิงหลิงใช้อยู่แล้ว บางทีถ่ายละครกลางแดด เจอมลพิษฝุ่นควัน ก็ทำให้ผิวแพ้ง่าย เพราะผิวบอบบางต้องการการดูแลที่เหมาะสม หลิงหลิงแนะนำสเต็ปแรกง่าย ๆ เริ่มต้นด้วยการล้างใบหน้าให้สะอาดหมดจด อย่าง สมูท อี นัน ไอออนนิก พีเอช ไฟว์ นิวเจน โฟมล้างหน้าสูตรไม่มีฟองใหม่ แต่มีส่วนผสมที่ได้รับการพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า ช่วยลดริ้วรอย เพิ่มความกระจ่างใส และคุมมันได้ดี ใช้แล้วหน้าสะอาดมากนะทุกคน ได้ประสบการณ์ฟิน ๆ ของโฟมไม่มีฟอง มี 2 สูตรให้เลือกใช้ หลิงหลิงใช้แล้ว อ่อนโยนและเห็นผลจริง ๆ จะวางจำหน่ายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป อยากให้ทุกคนไปลองกันค่ะ”

ออม - กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ กล่าวว่า “ออมมีผิวบอบบาง แต่ก็อยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยนกับใบหน้า หลังจากล้างหน้ากับพี่หลิงหลิง ก็มาต่อสเต็ปที่สองกับออมด้วยการบำรุงหน้าด้วย สมูทอี คลินิกคัล เซรั่ม “อ่อนโยน…มีประสิทธิภาพเห็นผล” กับ 4 สูตร ได้แก่ สูตรลดรอยสิว สูตรผิวกระจ่างใส สูตรลดริ้วรอย และสูตรเพิ่มความชุ่มชื้น ติดตามซื้อกันได้ในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป และที่ขาดไม่ได้คือ สเต็ปที่สาม ปกป้องผิวหน้าด้วย สมูทอี ซัน แอสตาแซนธิน เซรั่ม มันสำคัญมากนะทุกคน ต้องทากันแดดทุกวัน อย่างตัวนี้ เป็นนวัตกรรมกันแดดเจนใหม่ ช่วยล็อคหน้าเด็ก เพราะมีส่วนผสมของแอสตาแซนธิน สาหร่ายสีแดง ครั้งแรกในไทย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ อยากให้ทุกคนมาลองใช้สมูทอีทุกตัวทั้ง 3 สเต็ป ล้าง บำรุง ปกป้อง เพื่อผิวหน้าสวยสุขภาพดีเหมือนหลิง-ออมกันนะคะ”

นอกจากนี้ สมูทอียังมีกิจกรรมพิเศษกับการเปิดตัว Pre-Valentine’s Gift Set ในงานครั้งนี้ ครั้งแรกของการคอลแลปส์ระหว่างสมูทอีกับแบรนด์ AlwaysWonder และ Keepsilent ของหลิง-ออม กับกิฟต์เซตสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก เป็นลิมิเต็ด อิดิชั่นให้เลือกใน 2 รูปแบบเพื่อให้ลูกค้าได้สะสมในราคา 2,500 บาท พร้อมกิจกรรมในงาน อาทิ โฟโต้บูท ตรวจสภาพผิวหน้า แจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง โดยสามารถซื้อเซตได้ทาง Line OA @smoothe_thailand ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กิฟต์เซตมีจำนวนจำกัด หรือจนกว่าของจะหมด

งานนี้ หลิง-ออมยังได้เสิร์ฟโมเมนต์คู่สุดฟินในช่วงทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเล่นมินิเกมและถ่ายรูปกับเหล่าผู้โชคดี 50 คนอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งท้ายด้วยการ We-fie ร่วมกับแฟน ๆ สร้างโมเมนต์พิเศษที่น่าประทับใจให้กับทุกคน ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่น