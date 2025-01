ต้อนรับความมั่งคั่งและโชคลาภ ด้วยอาหารจีนเลิศรส

สัมผัสประสบการณ์อาหารจีนสุดประณีตที่ ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) บริการอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งร่วมสมัย โดยมีอาหารพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีนปีงู อาทิ สลัดเป็ดโชคลาภ (Roasted Duck Lo Hei) กุ้งมังกรบอสตันผัดซอสไข่แดงเค็ม (Crispy Boston Lobster with Salted Egg Yolk Sauce) และของหวานมงคลประจำเทศกาลอย่างขนมเข่ง (Nian Gao) รูปปลาคราฟแสนน่ารัก

ส่วนเมนูอาหารชุดเอ็มเพอเรอร์ (Emperor) เป็นอาหารชุดพิเศษสำหรับ 4 ถึง 6 ท่าน ประกอบด้วยอาหารที่มีความหมายเป็นสิริมงคลและสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองเพื่อการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี อาทิ กุ้งผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซอสกงเปา (Wok Fried Prawn with Cashew Nuts and Kong Pho Sauce) และหมูสามชั้นตุ๋นผักดอง (Braised Pork Belly) เป็นต้น ส่วนอาหารชุดสำหรับ 10 ท่านขึ้นไป มีให้บริการ 2 ชุด ได้แก่ อาหารชุดฟอร์จูน (Fortune) เป็นอาหารชุดที่มีเป๋าฮื้อเจี๋ยนน้ำแดงและเห็ดหอม (Braised Shiitake Mushrooms and Abalone) เป็นอาหารแนะนำ และอาหารชุดเวลตี้ (Wealthy) มีหมูหัน (Roasted Whole Suckling Pig) สูตรฮ่องกงแสนอร่อย และ กุ้งมังกรบอสตันอบหมี่อีฟู (Braised Boston Lobster with E FU Noodles) เป็นอาหารจานพิเศษที่พลาดไม่ได้

สำหรับท่านที่ชื่นชอบติ่มซำ ขอแนะนำ ออล ยู แคน อีท ติ่มซำ (All-you-can-eat Dim Sum) ที่ให้ทุก ๆ ท่านรับประทานติ่มซำรสชาติต้นตำรับจากฮ่องกงทั้งของนึ่ง ทอด และอบแบบไม่จำกัด อาทิ ขนมจีบเป๋าฮื้อ (Steamed Pork Siu Mai with Abalone) พายไก่และเห็ดทรัฟเฟิลสไตล์ฮ่องกง (Hong Kong Style Chicken Pot Pie) และของหวานเป็นบัวลอยแปะก๊วยน้ำขิง (Sesame Dumplings with Gingko Berry in Ginger Tea)

นอกจากนี้ ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ และร้านขนมบัตเตอร์ (Butter) ยังมีชุดของขวัญอวยพรวันตรุษจีนให้เลือกสรร เพื่อส่งมอบความสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ ชุดของขวัญวันตรุษจีนที่ประกอบไปด้วย ชาดำซิลค์ ออร์แกนิค (Organic Silk Black tea) จับคู่กับขนมลูกงาทอด (Smiley Sesame Balls) คุกกี้วอลนัทตำรับจีน (Classic Chinese Walnut Cookies) หรือ ซอสเอ็กซ์โอสูตร โฮมเมด (Homemade XO Sauce) เพิ่มความพิเศษด้วยขนมเค้กแห้วผสมเก๋ากี้ตำรับจีน (Chinese Water Chestnut Goji Berry Cakes) หรือ ซอสพริกเซี่ยงไฮ้สูตรโฮมเมด (Homemade Shanghai Sauce)

นอกจากนี้ร้านขนมบัตเตอร์ ยังมีขนมหวานและเค้กสูตรพิเศษจำหน่ายเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีน อาทิ คุกกี้ชาอู่หลง มูสเค้กช็อกโกแลตและอีกมากมาย เพื่อใช้เป็นของขวัญของฝากส่งมอบความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองและความสุขให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก

ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ให้บริการอาหารพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2568 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2568 โดยอาหารจานเดี่ยว (a la carte) ราคาเริ่มต้นที่จานละ 180++ บาท อาหารชุดเอ็มเพอเรอร์ สำหรับ 4 ถึง 6 ท่าน ราคาชุดละ 12,888++ บาท อาหารชุดฟอร์จูนสำหรับ 10 ท่าน ราคาชุดละ 19,888++ บาท และอาหารชุดเวลตี้สำหรับ 10 ท่าน ราคาชุดละ 28,888++ บาท ส่วน ออล ยู แคน อีท ติ่มซำ บริการติ่มซำแบบไม่จำกัดราคาสุทธิท่านละ 1,588 บาท

ชุดของขวัญอวยพรวันตรุษจีน สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2568 เป็นต้นไป และรับชุดของขวัญอวยพรวันตรุษจีนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2568 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2568 ส่วนขนมหวานและเค้กสูตรพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีน มีจำหน่ายที่ร้านขนม บัตเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2568 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2568 ราคาสุทธิเริ่มต้นชิ้นละ 200 บาท

ส่วนท่านที่ชื่นชอบการรับประทานบุฟเฟ่ต์ ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ (Espresso) ให้บริการบุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเพื่อให้ท่านและครอบครัวได้ร่วมแบ่งปันความสุขอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันที่ 29 มกราคม 2568 และ 30 มกราคม 2568 เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. ราคาท่านละ 1,200++ บาท และสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 600++ บาท

นอกจากอาหารจีนสุดพิเศษแล้ว ยังเครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันและวัฒนธรรมจีนให้บริการเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มค็อกเทล (Cocktail) หรือ เครื่องดื่มม็อกเทล (Mocktail) เพื่อเสริมมื้ออาหารให้สมบูรณ์แบบ เครื่องดื่มพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีน มีให้บริการที่บัลโคนี่ เลาจน์ (Balcony Lounge) ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ และห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2568 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 น. ถึง 22.30 น. เครื่องดื่มค็อกเทลราคาเริ่มต้นแก้วละ 388++ บาท และเครื่องดื่มม็อกเทลราคาเริ่มต้นแก้วละ 188++ บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร +66 (0) 2 656 0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com

ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเว้น ออล ยู แคน อีท ติ่มซำ กระเช้าของขวัญและขนมสำหรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)