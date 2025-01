เซย์ฮัลโหลชาวพัทยา!! POP MART เปิดตัวป๊อปอัพ สโตร์ สาขาต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก

ป๊อปมาร์ท (POP MART) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Art Toys ชั้นนำระดับโลกจากประเทศจีน ที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายของสะสมในรูปแบบ Blind Box และของเล่นนักสะสม (Art Toys) ที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตของผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำ Pop Culture หรือกระแสความนิยมของผู้คนเข้าไปผสมผสานในชิ้นงาน ทำให้เข้าถึงง่ายต่อผู้คนทุกเพศ ทุกวัย

และครั้งนี้ POP MART เริ่มต้นปี 2025 ด้วยเรื่องราวสุดตื่นเต้น ด้วยการจัดงาน “POP MART Hello Pattaya Opening Event” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ปักหมุดเช็กอิน จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกส่งมอบความสุขและความสนุก แบบไม่รู้จบ พร้อมเสิร์ฟความสดใสให้เหล่านักสะสมชาวพัทยาถึงที่! ให้ได้ช้อปกันแบบจุใจ และ Product Highlight ที่ยกทัพมาแบบจัดเต็ม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการเปิดสาขาที่ต่างจังหวัด สาขานี้ตั้งอยู่ที่ ลานกิจกรรมชั้น 1 Central Pattaya ศูนย์การค้าชั้นนำติดชายหาดที่ครบครันที่สุดในเอเชีย ถือเป็นความตื่นเต้นครั้งใหม่ที่สร้างความคึกคักของวงการตลาดอาร์ตทอยสู่โซนภาคตะวันออก พร้อมส่งมอบประสบการณ์ใหม่ Bring Joy & Happiness นำความสุขมาสู่แฟนๆ Art toys ชาวพัทยา ระยอง จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุด

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกเมืองพัทยา คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์, คุณมณีจันทร์ สมิทธิสมบูรณ์ และ คุณไมคา ตามไท เป็นแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีซุปตาร์คนดังเข้าร่วมสร้างสีสันในงานอีกด้วย อาทิ โบว์ เมลดา สุศรี, ดีเจ บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, ทะเล สงวนดีกุล, กัง กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ และ กร กรณรัสย์ องค์สรานนท์

POP UP ธีมใหม่นี้ได้แรงบันดาลใจจาก Water Park สุดคัลเลอร์ฟูล ยกสวนน้ำ สไลเดอร์ และเกลียวคลื่น มาอยู่ใจกลางห้าง บนพื้นที่ 266 ตารารางเมตร ให้ทุกคนได้ใกล้ชิดทะเล เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง Art toys และเซลฟี่ไม่รู้เบื่อ พร้อมเช็กอินกับ POP MART Installation ริมหาดพัทยา ท่ามกลางสายลม หาดทราย แสงแดด และเสียงคลื่น ในบรรยากาศสุดชิลที่ไม่มีที่ไหนในโลก

พร้อมให้คุณปลดปล่อยความสนุกแบบสุดขั้ว ต้อนรับวันเด็กไปด้วยกันกับคาแรคเตอร์ IP ที่ชื่นชอบ และตื่นเต้นกับคอลเลกชันสุดพิเศษอีกมากมาย ให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมชายหาด พร้อมตื่นตาตื่นใจกับ Installation และ Decoration ในคอนเซ็ปต์สดใส สุดเซอร์ไพรส์!! ที่ถูกเนรมิตยกมาไว้ที่หน้าบีช ท่ามกลางสายลม แสงแดด และผืนทราย เดินชิลๆถ่ายรูปสวยๆกับมุมเซลฟี่ IP ตัวท็อปสุดคิ้วท์สุดปัง! และพบกับสินค้าใหม่ สินค้าแรร์สินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมไว้อีกเพียบ!!





1.เช็กอินกับ POP MART Installation ริมหาด ในบรรยากาศสุดชิล ใกล้ชิดคาแรคเตอร์ IP สุดเลิฟ ท่ามกลางสายลม หาดทราย แสงแดด และเสียงคลื่น

2.เปิดประสบการณ์กับ POP UP ธีมใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจาก Water Park ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส ตื่นตาตื่นใจไปกับสวนน้ำ สไลเดอร์ และคลื่น มาอยู่ใจกลางห้าง ให้ทุกคนได้ใกล้ชิดทะเล พร้อมกับเพลิดเพลินไปกับการ ช้อปปิ้ง Art toys และเซลฟี่ถ่ายรูปแบบไม่รู้เบื่อ บนพื้นที่ 266 ตารางเมตร

3.พบกับ POP MART Iconic Character ไซส์บิ๊กที่พร้อมทักทายกับเพื่อนๆ อยู่ที่มุมต่างๆ ในธีมอะโลฮ่า อย่าง The Monsters(LABUBU), MOLLY, HIRONO, CRYBABY, SKULLPANDA, DIMOO ที่รวบรวมมาไว้ในที่เดียว

4.หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว! กับ Opening Limited edition ที่มาเฉพาะงานนี้เท่านั้น

5.Come back กับ คอลเลกชันสุดฮิตที่ทุกคนตามหา อาทิ LABUBU Coca Cola, The Monsters Good Luck to You (Thailand limited), Mega Collection etc.

6.เป็นเจ้าของคอลเลกชันคาแรคเตอร์ตัวดัง อย่าง The Monsters(LABUBU), MOLLY, HIRONO, CRYBABY, SKULLPANDA, DIMOO และตัวฮิตมาแรง อย่าง ที่ขนพาเหรดมาให้จับจองมากมาย

7.รับ Gift สุดพิเศษ POP MART Balloon และสติ๊กเกอร์ Hello Pattaya ที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว เพียงเอนจอยกิจกรรมพิเศษ snap with POP MART EXCLUSIVE DECORATION โพสต์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก #POPMARTPATTAYA และ #Centralpattaya

อย่าลืม! ชวนคนที่คุณรักมาสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะต้อนรับปี 2025 ไปด้วยกันที่ POP MART POP UP STORE @Central Pattaya (ณ ลานกิจกรรมชั้น 1) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2568 และเตรียมตัวพบกับกิจกรรมแสนพิเศษและของขวัญมากมาย เพียงแวะมาเซลฟี่หรือถ่ายรูปในบริเวณงาน โซนริมหาด ที่จะมีเหล่าอาร์ตทอยแสนน่ารักยึดพื้นที่ตามจุดต่างๆ รวมไปถึงไฮไลท์สุดอลังการที่รอทักทายเพื่อนๆอย่างใกล้ชิด

เช็คอิน-ถ่ายรูป อวดความน่ารักสู่ชาวโลก พร้อมติดแฮชแท็ก #POPMARTTH #POPMARTTHAILAND #POPMARTPattaya #Centralpattaya #Hellopattaya งานนี้บอกเลยไม่มาถือว่าพลาดน๊า..