Ralph Lauren ดีไซเนอร์ระดับตำนาน รับรางวัล Presidential Medal of Freedom

Ralph Lauren เข้าพิธีรับเหรียญรางวัล Presidential Medal of Freedom จากประธานาธิบดีไบเดน ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา นับเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับพลเรือนอเมริกัน เพื่อยกย่องผลงานอันโดดเด่นของเขาในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์ผู้มีวิสัยทัศน์ นักธุรกิจผู้บุกเบิก ผู้นำด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ และนักการกุศลที่ทุ่มเทเพื่อสังคม

เหรียญรางวัล Presidential Medal of Freedom เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์อันโดดเด่นต่อความเจริญรุ่งเรือง คุณค่า และความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา สันติภาพโลก และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ เหรียญรางวัลนี้เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1963 โดยประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ เพื่อมอบให้แก่บุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็น ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน มายา แองเจลู แม่ชีเทเรซา และล่าสุด บิลลี่ จีน คิง และซิโมน ไบล์ส และในวันนี้ Ralph Lauren ได้จารึกประวัติศาสตร์ในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์คนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อวัฒนธรรมและสังคมอเมริกัน

กว่า 60 ปีที่ Ralph Lauren ได้ถ่ายทอดความเป็นอเมริกันผ่านผลงานของเขา และสร้างสรรค์สไตล์อเมริกันที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวแทนแห่งรสนิยม สไตล์ และวัฒนธรรมอเมริกัน ที่เขาได้สร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้ชาวโลกหลงรักมรดกและคุณค่าของประเทศนี้ ผลงานของเขามักได้รับการยกย่องว่าเป็นการเล่าเรื่องผ่านงานดีไซน์ ทุกชิ้นสะท้อนแนวคิดเรื่องความใฝ่ฝัน ประเพณี และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เขาได้พัฒนางานศิลปะให้กลายเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบและธุรกิจที่สร้างสรรค์นวัตกรรมมากที่สุดในโลก

เส้นทางของ Ralph Lauren เริ่มต้นที่บรองซ์ นิวยอร์ก ที่ซึ่งหล่อหลอมให้เขาเชื่อมั่นในพลังของความขยัน ความมุ่งมั่น และการเป็นตัวของตัวเอง จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพียงลิ้นชักเดียวในตึกเอ็มไพร์สเตทที่เขาใช้ออกแบบเนคไท สู่การสร้างแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ชีวิตและการทำงานของเขาผูกพันลึกซึ้งกับมรดกอันทรงคุณค่าของอเมริกา โดยได้แรงบันดาลใจจากทิวทัศน์ วัฒนธรรม และศิลปะของประเทศ Ralph Lauren ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับสไตล์อเมริกันผ่านความงามเหนือกาลเวลาของเสื้อผ้าทั้งชาย หญิง และเด็ก คอลเลกชันของตกแต่งบ้านที่หลากหลาย งานโฆษณาที่เล่าเรื่องราวได้อย่างงดงาม และความสวยงามของร้านค้าและร้านอาหาร เรื่องราวของเขาเป็นบทพิสูจน์ของพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และ American Dream

ตลอดเส้นทางแห่งความสำเร็จในวงการแฟชั่น Ralph Lauren ได้รับการยกย่องด้วยรางวัลเกียรติยศระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ James Smithson Bicentennial รางวัลเชิดชูเกียรติคนอเมริกันผู้สร้างคุณูปการตลอดชีวิต และผู้นำในการอนุรักษ์ธงชาติอเมริกัน (Star-Spangled Banner) รางวัล Chevalier de la Légion d'Honneur จากประเทศฝรั่งเศส เชิดชูความยิ่งใหญ่ในฐานะดีไซเนอร์ ผู้นำธุรกิจ และนักการกุศล ตำแหน่ง Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE) จากจักรภพอังกฤษ นับเป็นดีไซเนอร์อเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินี้ นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลมากมายจากสภาดีไซเนอร์แฟชั่นอเมริกา (CFDA) เช่น ดีไซเนอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งเสื้อผ้าบุรุษและสตรี รางวัลเกียรติยศตลอดชีพ และรางวัลตำนานแห่งวงการแฟชั่นอเมริกัน

นอกเหนือจากผลงานด้านแฟชั่นและวัฒนธรรม Ralph Lauren ยังมีผลงานสำคัญด้านการกุศล โดยเฉพาะการต่อสู้กับโรคมะเร็ง ด้วยภารกิจส่วนตัวในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษามะเร็ง เขาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้คนมากมายนับไม่ถ้วน มูลนิธิ Ralph Lauren Corporate Foundation ยังคงเดินหน้าสนับสนุนความเท่าเทียมและเสริมพลังให้ชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก สะท้อนความเชื่อมั่นของเขาในพลังแห่งความเมตตาและการสร้างโอกาส