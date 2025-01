“น้องนพ-นพมงคล โสณกุลฯ ” ลูกชาย “นาเดีย” โตเป็นหนุ่มวัย 13 ปีแล้ว

จริงๆ แล้วโลกไม่ได้หมุนเร็วขึ้นหรอก แต่เด็กๆ สมัยนี้โตเร็วขึ้นต่างหาก เช่นเดียวกับ “น้องนพ-นพมงคล โสณกุล ณ อยุธยา” ลูกชายคนโตของพิธีกรและอดีตนักแสดงสาว “นาเดีย โสณกุล ณ อยุธยา” กับสามี “ม.ล.อภิมงคล โสณกุล” ที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มวัย 13 ปีแล้ว

โดยนาเดียผู้เป็นแม่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่า ...ชื่อนพมงคล เพราะเกิดวันที่ 9 และชื่อถูกบังคับให้ลงท้ายด้วยมงคลเหมือนพ่อ ปู่ และท่านทวด แม่เลยคิดง่ายๆ ว่านพมงคลละกัน ตอนนี้กำลังจะเป็นหนุ่มแล้ว ก็จะมีนายแบบคนนึงเน้นมองซ้ายบ้าง มองขวาบ้าง ตากล้องจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่บ่าวนี่เอง

...แม่ต้องขอชมว่าปีนี้นพรับผิดชอบขึ้นมาก และเติบโตขึ้นในหลายๆ ทาง แม่ภูมิใจและขอให้นพค่อยๆ พัฒนาต่อไป ขอให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มี6packsสมใจ และมีความสุขทุกขณะ อีกไม่นานนพจะไปเรียนต่อแล้ว จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของนพ ต้องปรับตัวปรับใจอีกมาก พ่อกับแม่เองก็เช่นกัน เราจะจับมือไปด้วยกันนะลูก You are my heart , my breath, my universe alwaysssss

Cr.Nadiakaaa