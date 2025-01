เอ็ม ดิสทริคพาเหรดกิจกรรมแห่งความสุข ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2568

เริ่มต้นที่ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G เอ็มควอเทียร์ กับเครื่องคีบขนาดยักษ์ GIANT CLAW MACHINE กว้างกว่า 20 เมตร พร้อมชมการแสดงความสามารถพิเศษจากเหล่าคนเก่งตัวจิ๋วที่จะมา ร้อง เล่น เต้น โชว์แบบสุดปังที่ FUNIVAL STAGE แล้วมาเช็กอินกับโซนถ่ายรูปสุดเก๋ในแคปซูลบอลลูนที่ FUNIVAL CAPTURE by NIKON และร่วมทำภารกิจพิชิตของรางวัลแบบจุใจกับเกม candy catch และ lollipop throw ที่ FUNIVAL MISSION

สนุกสนานกันแบบ non stop กับ “EMJOY FUNIVAL PLAYGROUND” ที่ EMJOY ชั้น 2 เอ็มควอเทียร์ กับเกมแสนสนุก ขนมแสนอร่อย และการแสดงสุดหรรษาโดยเหล่านักแสดงตัวจิ๋วจากสถาบันต่างๆ ในโซน EMJOY

ปลดปล่อยความสนุกกับสนามเด็กเล่นในร่มสุดอลังการที่ “HARBORLAND” ชั้น 1 เอ็มควอเทียร์ ท่องโลกจินตนาการและไอเดียสร้างสรรค์ที่ “KIDS PLANET” ชั้น 3 เอ็มโพเรียม พร้อมกิจกรรมระบายสีแสนสนุก และรับ Fuinval Soft Serve by IKEA ที่ “IKEA FUNIVAL” แผนกเด็ก อิเกีย สุขุมวิท ชั้น 3 เอ็มสเฟียร์

พบโลกแห่งความสนุกที่งาน "WONDER KIDS" เพลิดเพลินกับขนมหวานมากมาย 8-19 ม.ค. 68 ที่ EM MARKET HALL ชั้น G เอ็มสเฟียร์ น้องๆ ที่รักในกีฬา Basketball และ Fashion Show ไม่ควรพลาด Dektay Kid’s Day 2025 ร่วมแข่งขัน DEKTAY King of court Basketball 1 on 1 และเดิน DEKTAY Fashion Show ที่ EM GLASS ชั้น G, EM TOWER เอ็มสเฟียร์