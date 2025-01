“เศรษฐา-พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน” ได้หลานสาวคนแรกแล้ว!

หลังจากที่ “แน้บ-วรัตม์ ทวีสิน” ลูกคนกลางของ “นิด-เศรษฐา ทวีสิน” อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กับ “หมออ้อม-พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนตี้เอจจิ้ง เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับ “แคสซี่” แฟนสาว ในบรรยากาศเรียบง่าย ที่เซ็นทรัลพาร์กของนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ไปเมื่อปี 2565 ล่าสุด ครอบครัวทวีสินของอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้สมาชิกใหม่คนแรกของครอบครัว ที่มีชื่อว่า “เซียนนา” โดยหมออ้อมผู้เป็นย่าได้โอบอุ้มอย่างภูมิอกภูมิใจ พร้อมกับข้อความว่า Baby Sienna loves bedtime stories. see you in Bangkok soon ยังไง Celeb Online ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

Cr.Pakpilait