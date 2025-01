คนดังร่วมยินดี วูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์ เปิดตัวสาขาแรกในไทย ณ ‘วัน แบงค็อก’

วูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์ โดย วูฟแกงส์ ซวีเนอร์ (Wolfgang’s Steakhouse by Wolfgang Zwiener) ร้านสเต็ค ระดับไฮเอนด์จากนิวยอร์ก ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ถือเป็นสาขาอันดับที่ 40 ของโลก โดย มร. ปีเตอร์ ซวีเนอร์ (Mr. Peter Zwiener) ประธานและผู้ก่อตั้งร่วมของ วูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์ พร้อมด้วย ประเสริฐ ลออพันธ์พล และ มร. โชเฮ อูราคามิ (Mr. Sohei Urakami) Co-partner วูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์ ประเทศไทย จัดงาน Soft Opening สุดยิ่งใหญ่ ณ โครงการ ‘วัน แบงค็อก’ พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเหล่าเซเลบริตี้ชั้นนำที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น อาทิ ปวริศา เพ็ญชาติ รุจิตร สุธนะเสรีพร และเคลลี่ สเตรนจ์ (Ms. Kelly Strange) อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

มร. ปีเตอร์ ซวีเนอร์ กล่าวว่า “ชื่อของร้าน วูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์ มาจากชื่อคุณพ่อ Wolfgang ซึ่งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในมรดกและความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารที่สืบทอดกันมาภายในครอบครัว ร้านให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบคุณภาพชั้นเลิศ โดยเฉพาะเนื้อวัว USDA Prime ที่สั่งตรงจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองและเชื่อถือได้ ล็อปสเตอร์สดใหม่ที่นำเข้าจากรัฐเมน (Maine) สหรัฐอเมริกา รวมถึงการสนับสนุนวัตถุดิบจำพวกอาหารทะเล และปลาจากแหล่งผลิตในท้องถิ่น มารังสรรค์เมนูที่มีเอกลักษณ์ นอกจากเรื่องอาหารแล้ว วูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์ ยังให้ความสำคัญกับบรรยากาศและการบริการที่เป็นเลิศ การตกแต่งภายในร้านถูกออกแบบให้คล้ายสเต็คเฮ้าส์ยุคแรกในนิวยอร์กเมื่อปี 1912 โดยมีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่า ติดตั้งอยู่บนผนังกลางร้าน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคลาสสิกและความทรงจำในอดีต ซึ่งผสมผสานอย่างลงตัวกับการรับประทานอาหารสุดพิเศษในปัจจุบัน”

เมนูในค่ำคืนพิเศษนี้ โดยเชฟเคนนี่-ณัฐวัตร อริยะวิสุทธิ์ศรี เป็นเมนูที่สะท้อนความเป็นนิวยอร์กอย่างแท้จริง เริ่มด้วยเมนู Jumbo Shrimp Cocktail กุ้งไซด์ใหญ่ ซอส Cocktail สูตรพิเศษจากทางวูฟแกงส์ ต่อด้วย Wolfgang’s Crab Cake เสิร์ฟคู่กับ Tartar Sauce เค้กปูสูตรพิเศษของวูฟแกงส์ ที่ทำจากเนื้อปูคุณภาพเยี่ยม เนื้อแน่นเต็มคำ ปรุงรสอย่างลงตัว ต่อด้วยเมนูแนวสุขภาพ Beverly Hills Chopped Salad สลัดคลาสสิกสไตล์แคลิฟอร์เนีย ผสมผสานผักสดหลากชนิดหั่นละเอียด เพิ่มสีสันและคุณค่าทางอาหาร ราดด้วยน้ำสลัดสูตรพิเศษของร้าน และ Sizzling Bacon เบคอนชิ้นหนาที่นำไปย่างจนหอมกรอบ มาที่เมนูซุป ทางร้านเสิร์ฟ Lobster Bisque โดยใช้ล็อบสเตอร์จากรัฐ Maine มาทำซุปเนื้อเนียนละเอียด ผสมผสานกับครีมและเครื่องเทศชั้นเลิศ รสชาติหอมมัน กลมกล่อม

จานหลักไฮไลต์ Porterhouse Steak เนื้อ USDA Prime เนื้อวัวเกรดสูงสุดของ USDA ที่มีไขมันแทรกอยู่ภายในเนื้อเพื่อเพิ่มรสชาติ และที่สำคัญเนื้อวัวจะผ่านกระบวนการบ่มแบบแห้ง (Dry-Aged) 28 วัน ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอย่างระมัดระวัง และส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาโดยเครื่องบินในลักษณะแช่เย็น (ไม่ใช่แช่แข็ง) นำมาย่างเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงอย่าง มันฝรั่งเยอรมัน และ ครีมผักโขม จุดเด่นของร้านเวลาที่เสิร์ฟของร้อนให้ลูกค้า พนักงานบริการ จะส่งเสียงคำว่า Sizzling ก่อนที่อาหารจะลงที่โต๊ะ เป็นการส่งสัญญาณว่าให้ระวังจานร้อน สำหรับของหวาน ต้อง New York Cheesecake ชีสเค้กสูตรต้นตำรับจากนิวยอร์ก เนื้อสัมผัสนุ่มละมุน เสิร์ฟพร้อม Slag วิปปิ้งครีมเข้มข้น รสชาติหวานมันอย่างลงตัว และ ยิ่งได้เสียงเพลง New York New York และ Fly Me to the Moon จากคุณตุล-ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล นักร้องชื่อดัง ร้องเคล้าคลอไปกับจานสุดท้ายนี้ ทำให้ค่ำคืนนี้เป็นมื้อที่พิเศษที่สุด ประทับใจไม่รู้ลืม

ร้านวูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์ เป็นร้านที่ผสมผสานทั้งความคลาสสิกและความทันสมัย กลมกลืนไปกับบรรยากาศของมื้ออาหารที่มีความร่วมสมัย และยังมีพื้นที่ด้านนอกให้ลูกค้าได้ชิลกับวิสกี้บาร์ และคลังไวน์ที่บรรจงคัดสรรจากทั่วโลกกว่า 2,000 ขวด ทั้งจากหุบเขาเนปา (Napa Valley) สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พร้อมที่นั่งแบบ Open Air ด้านนอกให้มานั่งดื่ม นั่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 - 23:30 น. และช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม 2568 มีแพลนเปิดแบบเต็มเวลาตั้งแต่ 11:30 - 23:30 น.

สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 064 567 2929 อีเมล์ reservation@wolfgangssteakhouse.th Line: @wg.reservation IG: @wolfgangs_steakhouseth