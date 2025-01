ประเดิมต้นปีกับการผจญภัยเต็มรูปแบบ กับนิทรรศการการแสดงเรื่องราวของ “เจ้าชายน้อย”

ครั้งแรกในประเทศไทยกับนิทรรศการการแสดงเรื่องราวของ “The Little Prince” หรือ “เจ้าชายน้อย” สุดยอดวรรณกรรมที่คนทั้งโลกหลงรัก ในงาน “The Little Prince Universe - An Immersive Journey” โดยครั้งนี้เจ้าชายน้อยได้เดินทางมามอบประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในรูปแบบ Digital Interactive ให้ทุกท่านชมงานศิลปะอันงดงามที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมรับแรงบันดาลใจในแบบที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ Attraction Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2568

“The Little Prince” หรือ "เจ้าชายน้อย" เรื่องราวอันงดงามเกี่ยวกับชีวิต ความรัก และมิตรภาพ ผลงานการประพันธ์ของ “อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี” (Antoine de Saint-Exupéry) นักเขียนและนักบินชาวฝรั่งเศส ซึ่งกลายเป็นวรรณกรรมระดับโลกที่ก้าวข้ามกาลเวลาและผสมผสานอยู่ในทุกวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้วยยอดขายกว่า 800 ล้านเล่มทั่วโลกและถูกแปลไปแล้วมากกว่า 600 ภาษา ทำให้วรรณกรรมชิ้นนี้ถูกจัดเป็นวรรณกรรมคลาสสิคสำหรับเยาวชนที่ทั่วโลกยกย่องว่าเป็นผลงานที่มีความเปล่งประกายที่สุดเรื่องหนึ่ง

สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ถูกนำมาจัดแสดงในรูปแบบเสมือนจริง (Immersive) อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจ ปลุกความเป็นเด็กในตัวเอง และเชิญชวนให้ทุกคนมองโลกผ่านเลนส์ที่สวยงาม ดังที่ “อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี” ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จำได้”

ประสบการณ์ครั้งสำคัญที่เจ้าชายน้อยเลิฟเวอร์และซูเปอร์แฟนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ควรพลาด! สร้างสรรค์โดย MAD MOTION Studio จัดเต็มทั้งความสวยงาม สนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจและให้ความประทับใจไม่รู้ลืมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ที่บริเวณจุดจำหน่ายบัตรชั้น 6 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2568

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Mad Motion - The Little Prince Universe