สโมสรโรตารี่ กรุงเทพอินเตอร์ มอบรถเข็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ให้แก่เทศบาลตำบลบางปู

พรรณวิภา พัวพงศกร นายกสโมสรโรตารี่ กรุงเทพอินเตอร์ และรัชนี วงษ์เจริญสิน นายกผ่านพ้น สโมสรโรตารี่ กรุงเทพอินเตอร์ ร่วมมอบรถเข็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 20 คัน ให้แก่เทศบาลตำบลบางปู ผ่านโครงการอำนวยความสะดวก ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ฯลฯ โดยมี ธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู, เอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู





ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานฉลองเปิดห้างเซ็นทรัล ชิดลมโฉมใหม่ในรอบ 50 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE STORE OF BANGKOK” พร้อมเปิดตัว “นัมจูฮยอก” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกโดยมี ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ยุวดี จิราธิวัฒน์ ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และณัฐธีรา บุญศรี ให้การต้อนรับ รวมทั้ง วินนี่ วอง และอธิศ รุจิรวัฒน์ ณ เซ็นทรัลชิดลม



World of Wonder (WOW) ร่วมกับ Yellow Channel นำโดย ภัทร เลิศสุกิตติพงศา ครีเอทีฟ ไดเรกเตอร์ จัดงาน “Drag Race Thailand Season 3 -The Finale Xclusive Viewing Party” ฉลองความสำเร็จของรายการ Drag Race Thailand และประกาศผลผู้ชนะตำแหน่ง Thailand’s Next Drag Superstar คนที่ 3 ของเมืองไทย ณ SF Central World กรุงเทพฯ โดยมี นิธี สีแพร รองผู้ว่าด้านสื่อสารการตลาด ททท. และคนดังร่วมงาน





พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส) รับมอบ ผ้าห่มผืนเขียว จำนวน 2,900 ผืน จาก โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณโสภณ ราชรักษา ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และสมรรถนะองค์กร พร้อมด้วย คุณแพทริค หอรัตนชัย คุณภาสวร ปีตรังสี และ คุณภัทริศร์ ถนอมสิงห์ เข้าร่วมในการส่งมอบดังกล่าว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย





นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง ผู้บริหาร จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค สาขาพระราม 3 จัดงานฉลองในโอกาสครบรอบ 22 ปี จิมโบรี สาขา พระราม 3 โดยเชิญศิษย์เก่าเซเลบริตี้ Next Gen มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความทรงจำวัยเด็กที่ส่งต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ พร้อมมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ จิมโบรี พระราม 3 บางกอก การ์เด้น