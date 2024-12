นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง จัดงาน “Maison Berger Paris Gift Festival 2024”

นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง กก.ผจก.บจก.เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จัดงาน “Maison Berger Paris Gift Festival 2024” ฉลองเทศกาลของขวัญ เปิดตัวคอลเลกชันชุด Gift Hamper โดยมี วชิรพงศ์ ผ่องแผ้ว, อัสศลาพัชฐ์ ผ่องแผ้ว, ปรีย์มิกา สระดินดำ, จิราภรณ์ อังคเศกวิไล, นวพร อมาตยกุล, พอ ดิลกสิทธิศิลป์, รชต เริ่มยินดี, ศุภรัสมิ์ วัฒนเศรษฐ์บดี และอิสรา อมาตยกุล ร่วมงาน ณ ร้าน Maison Berger Paris ชั้น M เอ็มสเฟียร์





***

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, รศ.นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ ผอ.ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธศากยะมุนีทวีวัฒนา ประดิษฐาน โดยมี ทีมผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ, รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา, ผศ.นพ. อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ และ รศ.(พิเศษ) พญ.วิไล ธนสารอักษร ร่วมงาน ณ ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา



***

บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) ได้รับ 3 รางวัล 1. รางวัลCreative Thinking & Innovation of the year 2024 สาขานวัตกรรมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. รางวัล Product of the year 2024 สาขาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 3. รางวัล“Goodness Award 2024” สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จาก โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดย พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล