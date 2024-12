เอ็ม ดิสทริค ยกทัพศิลปินดัง ฉลองคริสต์มาสส่งท้ายปี

เอ็ม ดิสทริค โดย ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี จัดงาน “EM DISTRICT Winter Wonderland 2024” ฉลองคริสต์มาส-เคานต์ดาวน์ 2024 อย่างยิ่งใหญ่ เนรมิตพื้นที่ทั้ง 3 ศูนย์การค้าให้เต็มไปด้วยความสนุกและความบันเทิง วันนี้-5 มกราคม 2568 ณ เอ็ม ดิสทริค

เริ่มด้วย Christmas Celebration วันนี้-25 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 16.00 น พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย อย่าง NONT TANONT, 4EVE, ATLAS, FELLOW FELLOW และ MOBYE พร้อมชม CHRISTMAS CAROL จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ที่ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M เอ็มควอเทียร์

ต่อด้วย Countdown Celebration 28-31 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 18.00 น ที่ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M สนุกกับศิลปินชั้นนำ LUSS, BAMM, TILLY BIRDS และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 31 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 17.00 น พบกับ PSYCHIC FEVER บอยแบนด์ชื่อดังจากญี่ปุ่น, STAMP, MILLI, BOWKYLION, NO ONE ELSE, D GERRARD, INK WARUNTORN และ LIPTA พร้อมชมพลุทั่วทั้ง เอ็ม ดิสทริค

จากนั้นชิลไปกับ Chivas The Blend ส่งท้ายปีใจกลางเมือง พร้อมสนุกแบบ Extra Vibes ไปกับศิลปินดัง อาทิ QLER, YourMOOD, Morvasu และ The 38 Years Ago บริเวณ Chivas Weekend Escape at EM WONDER ชั้น 5 เอ็มสเฟียร์ วันนี้-5 ม.ค. 68 เวลา 17.00 น.

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของฤดูหนาวในงาน The Wonders of Winter By HBD Event ที่รวมความอบอุ่นและความสุขไว้ในที่เดียว! วันนี้-5 ม.ค. 68 ณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G เอ็มควอเทียร์

นอกจากนี้ ยังพบกับคุณลุงซานต้าที่พร้อมมาสร้างความสุขให้กับเหล่าคุณหนูๆ วันนี้-25 ธ.ค. 67 บริเวณ EMJOY ชั้น 2 เอ็มควอเทียร์ เพลิดเพลินกับขบวน มาสคอต และ CHRISTMAS CAROL ของเหล่าศิลปินตัวน้อย พร้อมอิ่มอร่อยไปกับ Festive Menu จากร้านอาหารชื่อดังกว่า 40 ร้าน ที่ EMDINING