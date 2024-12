วนัช กูตูร์ เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ ส่งท้ายปี 2024

วนัช กูตูร์ ส่งท้ายปี 2024 ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ “The best of bridal couture” ในงาน “Praew Best of Wedding 2024” เป็นรางวัลที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จและความเป็นห้องเสื้อระดับ โอต์ กูตูร์ ชั้นนำแถวหน้าของวงการเวดดิ้งไทย นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่แบรนด์ วนัช กูตูร์ ที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรตินี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการออกแบบและ ตัดเย็บชุดเจ้าสาวระดับพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดย สรรค์ สุดเกตุ ผู้บริหารและดีไซน์เนอร์ ได้กล่าวถึงความพิเศษของแบรนด์ Vanus Couture ที่จะตอบโจทย์เทรนด์ในปี 2025 และผลงานในครั้งนี้ว่า

“ในปี 2025 ที่กำลังจะมาถึงนี้ วนัช กูตูร์ ตั้งเป้าหมายในการสร้างสรรค์ชุดแต่งงานและชุดไทยที่ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสวยงามแบบดั้งเดิมของไทยเท่านั้น แต่ยังตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าสาวยุคใหม่ที่ต้องการความทันสมัยและความยั่งยืน แบรนด์ของเราเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความพิถีพิถันในการออกแบบเพื่อสะท้อนความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่า นอกจากนี้ยังได้ นำเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่มาผสมผสานกับความประณีตของผ้าไทย เช่น การใช้เทคนิคการปักและการจับจีบที่ละเอียดอ่อน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของเจ้าสาวโดยแต่ละชุดจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับบุคลิกและสรีระของเจ้าสาวแต่ละท่าน นับเป็นการผสมผสานระหว่างความสวยงามแบบดั้งเดิมและความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าสาวรุ่นใหม่ในปี 2025 ให้ความสำคัญ”

“สำหรับชุดและเครื่องประดับในคอลเลกชันที่ได้รับรางวัล “The best of bridal couture” ในงาน “Praew Best of Wedding 2024” ในครั้งนี้ สำหรับชุดไทยเราเลือกใช้ชุดที่สะท้อนถึงความงดงามของธรรมชาติไทย โดยมีแรงบันดาลใจมาจากกลีบดอกไม้ไทย เช่น ดอกบัวและดอกจำปา ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความงามอันบริสุทธิ์และสง่างามของหญิงสาวไทย ชุดแต่งงานถูกออกแบบด้วยการจับจีบที่ละเมียดละไมและการปักลวดลายที่วิจิตร ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ไม่เพียงแค่เสริมสร้างความงดงามเท่านั้น แต่ยังเป็น

การถ่ายทอดศิลปะและฝีมือของช่างผ้าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตัวเครื่องประดับที่เลือกใช้นั้นก็เน้นถึงความประณีตแบบไทยแท้ แต่ในขณะเดียวกันก็ผสานกับการออกแบบสไตล์ร่วมสมัย เพื่อให้เจ้าสาวดูสง่างามและมีความเป็นสากล อีกทั้งชุดที่เราเลือกนำมาใช้ยังมีการเลือกใช้ผ้าที่มีการย้อมสีจากธรรมชาติ และเทคนิคการถักทอที่เน้นความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ ทำให้ชุดนี้เหมาะสมสำหรับเจ้าสาวที่ต้องการความงดงามที่คงทนเหนือกาลเวลา ส่วนชุดแต่งงานสากลที่ได้ออกแบบเป็นทรงเอไลน์เกาะอกสายเส้นสปาเก็ตตี้สุดคลาสสิกนี้ เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความมีเสน่ห์และความงดงามที่แท้จริงของเจ้าสาว ด้วยงานปักคริสตัลอันวิจิตร ที่วิบวับทุกมุมมอง เน้นดีไซน์เข้ารูป กระโปรงผ่าหน้า เพิ่มความโดดเด่นด้วยการเว้าช่วงเอวที่ช่วยเสริมทรวดทรงและความงามได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นอีกหนึ่งชุดแต่งงานที่ได้รับเสียงตอบรับจากว่าที่เจ้าสาวมากที่สุดอีกเช่นกันครับ”

“แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชุดแต่งงานของแบรนด์ วนัช กูตูร์ เกิดมาจากความรักและ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ความงามของผ้าไทยที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์และความละเอียดอ่อน เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะส่งต่อไปสู่เจ้าสาวในยุคปัจจุบันและอนาคต เราเชื่อว่าชุดแต่งงานแต่ละชุดไม่ใช่ เพียงแค่เสื้อผ้า แต่เป็นการบันทึกความทรงจำและเป็นเสมือนศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าสาวในวันสำคัญ ทีมงานของเราใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกกระบวนการออกแบบและการตัดเย็บ เพื่อให้แน่ใจว่าชุดแต่งงาน ทุกชุดของแบรนด์เราสามารถสื่อถึงความเป็นตัวตนของเจ้าสาวได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงานของเรา ผมหวังว่าชุดแต่งงานของ Vanus Couture จะเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำที่งดงามของเจ้าสาวทุกท่าน และสามารถสะท้อนถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างภาคภูมิครับ”