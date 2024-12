พักกาย สบายใจ ณ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท สมุย ที่ที่กาลเวลาหยุดนิ่ง

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ แต่ความงามของที่แห่งนี้ก็ยังสร้างความประทับใจสบายใจให้เราได้เสมอ สำหรับ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท รีสอร์ทพูลวิลล่าหรูที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานบนเกาะสมุย ซึ่งแม้ว่าวันนี้จะเป็นเวลากว่า 16 ปี แล้วที่เปิดให้บริการมา แต่ด้วยความใส่ใจ ดูแลทำให้ความสวยงามยังคงเหมือนเดิมในวันแรกที่เปิดให้บริการ หากแต่ยังพัฒนาตามยุคตามสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เข้ามาใช้ภายในรีสอร์ท

ซึ่งในปี 2024 นี้เอง ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ยังได้รับรางวัลจากนิตยสาร Travel+Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำแนวหน้าของเอเชีย ที่ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยใช้วิธีการสำรวจและประเมินผล นับคะแนนผลโหวตจากผู้อ่านนิตยสาร ซึ่งทาง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลอันดับ 1 ในประเภทเกาะที่ดีที่สุด (Best Islands in Asia Pacific) และ เป็นที่น่ายินดียิ่งที่มีชื่อของ “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท” ได้รับรางวัล Thailand Best “Beach Island Resorts” เป็น 1 ใน 5 รีสอร์ทยอดเยี่ยมบนเกาะสมุย ยิ่งเป็นการตอกย้ำความสวยงามน่าไปพักผ่อน ณ รีสอร์ทแห่งนี้

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี การดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ The New Chapters of Luxury – S.E.A เพิ่มมิติใหม่แห่งความหรูหรา ยกระดับการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ บน 3 สิ่งได้แก่ ความยั่งยืน (S: Sustainable) , ประสบการณ์การเข้าพัก (E: Experience) และกิจกรรม (A: Activity) ที่ยกระดับการพักผ่อนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการอัพเกรดในส่วนของ Complimentary Personal minibar ในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ ในห้องพักทุกวัน หรือการอัพเกรด Bathroom amenitites เครื่องใช้ในห้องน้ำที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กลิ่น Bal d'afrique ของแบรนด์ BYREDO จากประเทศสวีเดนเพิ่มความหอมลักษ์ซูรี่ไม่เสื่อมคลายให้กับสุนทรีย์ในการพักผ่อน

ในเรื่องของความยั่งยืนนั้น ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ใช้ผลิตผลที่ได้จาก “ศิลาวดี ฟาร์ม” ฟาร์มส่วนตัวของรีสอร์ทมาสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่ม ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น เมนูเครื่องดื่ม Red Sky ที่มีส่วนผสมของพริกแห้ง , Sila Tea Blossom ที่มีการตกแต่งแก้วจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น , Egg caviar ที่มีส่วนผสมของไข่ ที่มาจากฟาร์มของเราเพื่อใช้ในการใช้ประกอบอาหาร นอกจากนั้นแล้วทางโรงแรมยังให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาคนไทย โดยสนับสนุนขนมพื้นบ้านของเกาะสมุย มาเป็นเมนูขนมกล่อมแขกที่มาพักให้สบายท้องก่อนนอนหรือในส่วนของมินิบาร์ ก็เลือกที่จะสนับสนุนสินค้าในประเทศไทย โดยใช้เมล็ดกาแฟจากจังหวัดน่านมาทำกาแฟดริป ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดที่จะเป็นรีสอร์ทชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชม ให้สมกับรางวัล “Travelife Gold Certification” สาขาการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังคงยึดมั่นในการยกระดับมาตรฐานรีสอร์ทให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้าน

ยังไม่จบเพียงเท่านั้นล่าสุดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000:2024 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลด้านระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร การรับรองนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดและความปลอดภัยในทุกกระบวนการจัดการอาหาร เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้แก่ผู้เข้าพัก

ด้วยมาตรฐาน ISO 22000:2024 ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารนี้ “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท” ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป