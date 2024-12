เดอะ แมคคัลแลน ฉลองเทศกาลส่งท้ายปีในสเปน

เดอะ แมคคัลแลน (The Macallan) ฉลองครบรอบ 200 ปี เปิดตัวซิงเกิลมอลต์รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น A Night on Earth in Jerez de la Frontera จากซีรีส์ A Night on Earth ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อยกย่องเมืองเฆเรซ เด ลา ฟรอนเทรา แคว้นอันดาลูเซีย ประเทศสเปน จุดเริ่มต้นการเดินทางของถังไม้โอ๊กสำหรับ เดอะ แมคคัลแลน ซึ่งได้รับการผลิตและบ่มด้วยเชอร์รี่อย่างพิถีพิถัน ก่อนจะถูกนำไปบ่มวิสกี้ในอนาคต

A Night on Earth in Jerez de la Frontera ถูกบ่มในถังไม้โอ๊กที่ผ่านการบ่มด้วยเชอร์รี่อย่างสมบูรณ์แบบ ระหว่างถังไม้โอ๊กยุโรปและอเมริกัน ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานอันพิถีพิถันของ เดอะ แมคคัลเลน และเสริมด้วยถังไม้โอ๊กยุโรปที่หาได้ยาก ผ่านการบ่มด้วย Pedro Ximenez ถังเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจาก Steven Bremner เพื่อเพิ่มมิติที่ล้ำลึกและรสชาติที่หลากหลาย พร้อมความหวานละมุนที่คาดไม่ถึง มาพร้อมกลิ่นและรสสัมผัสที่โดดเด่นจากขนมอบ องุ่น และเทียนสัตตบุษย์ (Anise) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมเนียมของชาวสเปน ที่นิยมกินองุ่น 12 ลูกก่อนเข้าสู่ปีใหม่ และขนมพื้นเมืองของเมืองเฆเรซ อย่าง Pestiños ขนมแป้งทอดที่มีรสหวานโรยด้วยน้ำตาลและเทียนสัตตบุษย์ หรือราดด้วยน้ำผึ้ง

เดอะ แมคคัลแลน ร่วมมือกับ มาเรีย เมเลโร (María Melero) ศิลปินสาวจากเมืองเฆเรซ ถ่ายทอดบรรยากาศและความทรงจำในช่วงเทศกาล ณ บ้านเกิดของเธอ ผ่านการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านนอกที่โดดเด่นด้วยลวดลายท้องฟ้าสีแดงเข้ม ภาพพระอาทิตย์ตกดินอันเจิดจ้าท่ามกลางไร่องุ่น และดอกกุหลาบที่เติบโตในไร่องุ่น ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันภัยตามธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นต่อดินหรือเถาองุ่น สัมผัสกับลวดลาย ‘azulejos’ หรือกระเบื้องผนังแบบดั้งเดิมของเมืองเฆเรซ ที่ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลอง และช่วงเวลาแห่งความหมายระหว่าง เดอะ แมคคัลเลน และเฆเรซ ตั้งแต่ถังไม้โอ๊ก หม้อต้มกลั่น ส้ม ไปจนถึงใบองุ่น

สำหรับค่ำคืนดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ Restaurant POTONG ครั้งนี้ เดอะ แมคคัลแลน พาไปสัมผัสประสบการณ์อาหารไฟน์ไดน์นิ่งสไตล์ไทย-จีน ฝีมือ “เชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม” ผู้รังสรรค์คอร์สเมนูพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ของ ‘กาลเวลา’ กับการดึงเอารสชาติในความทรงจำของเชฟ และรูปแบบวัฒนธรรมการกินของคนไทยเชื้อสายจีน มาเป็นแรงบันดาลใจในการครีเอตแต่ละเมนู อีกทั้งจับคู่อาหารเมนูซิกเนเจอร์ของร้านโพทง กับ The Macallan A Night on Earth in Jerez de la Frontera จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้