“ขนิษฐา ดรุณเนตร” ส่งต่อพลังบวก ให้ผู้หญิงยุคใหม่สง่างามอย่างมีรสนิยม

คานิท (CANITT) โดย ขนิษฐา ดรุณเนตร ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ฝีมือเฉียบประจำแบรนด์ ได้ถ่ายทอดไอเดียสดใหม่จัดแฟชั่นโชว์เปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันฟอล/วินเทอร์ 2024 ที่ชื่อว่า เดย์ ออฟ เดอะ นิว (DAY OF THE NEW) นำเสนอคอนเซ็ปต์การออกแบบจากแนวคิด Power Dressing ผสมผสานเส้นสายของซิลลูเอตที่เฉียบคม เข้ากับการใช้แมททีเรียลที่ช่วยเพิ่มความอ่อนหวานและมีเสน่ห์ ถ่ายทอดสู่ชุดดีไซน์เรียบโก้ ที่จะช่วยเติมเต็มทุกบทบาทในชีวิตให้กับหญิงสาวผู้สวมใส่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ภายในงานมีเหล่าเซเลบริตีแฟนคลับแบรนด์ ตบเท้าเข้าร่วมงาน อาทิ พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์, ณัชชา ธนากิจอำนวย, พิชชา ธนาลงกรณ์, วัจณา เจริญสมสมัย, แม้นวาด นาครทรรพ, ณัฐสิมา ศิริสุนทร, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ, เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์, พรรษมน พจนประพันธ์, ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์, ปาวา นาคาศัย, ณิชชา ธนาลงกรณ์, เอมษิกา โชติวิจิตร และอีกมากมาย รวมถึงเหล่านักแสดงชื่อดัง คับคั่ง ทั้งยังมี แอนโทเนีย โพซิ้ว มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์

ขนิษฐา ดรุณเนตร กล่าวถึงแนวคิดหลักในการออกแบบคอลเลกชันนี้ว่า “หยิบแนวคิดการทำเสื้อผ้าแบบพาวเวอร์ เดรสซิ่ง มาเป็นแรงบันดาลใจหลัก ซึ่งเป็นการแต่งตัวเพื่อแสดงออกถึงคาแรกเตอร์และสไตล์ที่เด่นชัด ที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตผ่านเสื้อผ้าที่เลือกนำมาสวมใส่ โดยเฉพาะ เวิร์กกิ้งวูแมนที่ในทุกๆ เช้าต้องเลือกเสื้อผ้าเพื่อสร้างความมั่นใจ ก่อนออกไปทำในสิ่งที่รัก หรือในขณะที่ บางคนต้องสวมหลายบทบาทในชีวิต จึงเป็นที่มาของความตั้งใจที่จะออกแบบเสื้อผ้า ที่สามารถส่งต่อพลังบวกให้กับผู้หญิงของคานิททุกคนได้ก้าวสู่สไตล์ที่โดดเด่นอย่างมีรสนิยม”