เซ็นทรัลจัดเต็มหมูน้อยสีชมพูสุดฮิต

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดย รวิศรา จิราธิวัฒน์ กก.ผจก.บริหารกลุ่มการตลาด, อิสรีย์ ชินสวนานนท์ ผช.กก.ผจก.กลุ่มสินค้าแม่และเด็กและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร่วมกับ เอดมอนด์ ชาน (Edmond Chan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน Toyzeroplus จัดงาน “Teddy LuLu Party All The Time” เนรมิตบริเวณ อีเวนต์ อารีน่า ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เป็นอาณาจักรแห่งความน่ารักสดใสของ LuLu the Piggy อาร์ตทอยหมูน้อยสีชมพูสุดฮิต นำทัพความสนุกหลากหลาย วันนี้-2 กุมภาพันธ์ 2568

ภายในงานเปิด “Teddy LuLu Party All The Time” พบกับ 2 ศิลปินหนุ่มจากวง DICE เจย์-กาญจน์โสภณ วิรุณนิติพนธ์ และ เฟรม-ธนันณัฐ สิทธิพันธุ์กุล ร่วมสัมผัสความน่ารักสดใสของ LuLu the Piggy ส่งต่อความสุขให้กับเหล่าแฟนคลับ

สุดว้าว! ไปกับ The Giant Teddy LuLu สูง 3.5 เมตร ยิ่งใหญ่ใจกลางห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และกิจกรรม Meet & Greet กับมาสคอต Teddy LuLu

สุดคิวต์! พร้อมอวดไอเดียครีเอทของขวัญของตกแต่งไม่ซ้ำใครในเวิร์กช็อป D.I.Y. ด้วย LuLu the Piggy item มากกว่า 100 สไตล์

สุดฟิน! ชอปเพลินกับ LuLu the Piggy หลากหลายดีไซน์ ทั้งเอ็กซ์คลูชีฟไอเทม กล่องสุ่มคอลเลกชันใหม่ ตุ๊กตา และสินค้าแฟชั่น น่าชอป น่าสะสม

สุดยิ่งใหญ่! กับธีมตกแต่ง Teddy LuLu Party All The Time เต็มพื้นที่งาน น่ารักเกินต้าน ถ่ายภาพแชร์โมเมนต์ได้ทุกมุม

คาแรกเตอร์ LuLu the Piggy เป็นอาร์ตทอยดีไซน์หมูตัวน้อย ที่มาในคอนเซปต์หมูที่เป็นภูตเอลฟ์ หลบซ่อนอยู่ในกระป๋องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของศิลปิน Cici's Story (Cici) จากค่าย Toyzeroplus ที่ออกแบบมาวางจัดจำหน่ายหลากหลายคอลเลกชัน ตั้งแต่ปี 2557 และโด่งดังในปี 2562 จากนิทรรศการโชว์อาร์ตทอยในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในงาน Shanghai STS Art Toy Shows และ MOSTown x LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS โดย LuLu the Piggy ติดอันดับอาร์ตทอยคาแรกเตอร์ที่นักสะสมนิยมมากที่สุดตัวหนึ่งของฮ่องกง และเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินดังระดับโลก จนมีกระแสแรงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทย