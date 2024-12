ค่ำคืนแห่งการเปิดตัว “Sales Gallery” มูลค่า 120 ล้าน! เรนวูด ปาร์ค เนรมิตงานสุดอลังการ

เรนวูด ปาร์ค (Reignwood Park) โครงการมิกซ์ยูสระดับเมกะโปรเจกต์แห่งแรกในไทย ที่ออกแบบมา เพื่อสร้างสังคมคุณภาพสำหรับการใช้ชีวิตทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด "The World Community for Multi-Generational Living" โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ ย่านลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พัฒนาโดย เรนวูด กรุ๊ป (Reignwood Group) บริษัทระดับโลกที่มีชื่อเสียงในการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ในหลากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน สิงคโปร์ และไทย ด้วยสินทรัพย์ภายใต้ การบริหาร รวมมูลค่ากว่าแสนล้านบาท ตัวอย่างผลงานระดับโลกของ Reignwood Group ที่ได้รับการยกย่อง ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับโลกได้แก่ Four Seasons Hotel London at Tower Bridge ใจกลางกรุงลอนดอน, Wentworth Club เซอร์รีย์ ประเทศอังกฤษ, Pine Valley ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และ Reignwood Hamilton Scotts ประเทศสิงคโปร์ แต่ละ โปรเจกต์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในมาตรฐานระดับสากลและการสร้างสรรค์พื้นที่ที่ตอบโจทย์ความหรูหราเหนือระดับ

โดยล่าสุด เรนวูด ปาร์ค ได้เนรมิตค่ำคืนสุดพิเศษจัดงาน “The Essence of an Enriched Life” red carpet celebration party ที่รวมเหล่าเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทย ได้แก่ วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ,เซนต์ ธราภุช คูหาเปรมกิจ , อาชนัน อัศวโภคิน , ชานนท์ เรืองกฤตยา ,ธนรัชต์ พสวงศ์ , ปานบัว บุญปาน และอีกหลากหลายท่านต่างมาร่วมในงานเปิดตัว “ Reignwood Park Sales Gallery” ระดับ World-Class บนเนื้อที่กว่า 800 ตร.ม. มูลค่ากว่า 120 ล้านบาท ที่รวมข้อมูลทุกโซนของ เรนวูด ปาร์ค ไว้ในที่เดียว สะท้อนแนวคิด ‘Innovation Sales Experience’ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าได้สัมผัสการใช้ชีวิตในสังคมทุกช่วงวัยบนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ของอาณาจักร เรนวูด ปาร์ค ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ผ่าน Interactive Projection Mapping Model ซึ่งนับเป็นการสร้าง “ทอล์คออฟเดอะทาวน์” ครั้งใหญ่เขย่าวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่สามารถควบคุมการเยี่ยมชม ภาพรวมโครงการ และบ้านทุกหลังของ เรนวูด ปาร์ค ในแบบเหนือจินตนาการ ผสานเข้ากับ model ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางกว้างถึง 5 เมตร ที่แสดงผลร่วมกับจอโค้งขนาด 10.85 เมตร สูง 4.32 เมตร ความละเอียดระดับ Ultra Pitch ให้ความรู้สึกสมจริงตลอดการชม การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐาน Sales Gallery ของไทยสู่ระดับ World-class

ภายในงานสัมผัสได้ถึงความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ตั้งแต่มุมจัดแสดงภาพถ่ายที่สแนปทุกชอต โดยแฝงความหมายและถ่ายทอดความงดงามได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ภายใต้ concept “Cap(Cal)Ture” โดย แอ๊ด – พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์ Leica Thailand Ambassador และมื้อพิเศษแห่งค่ำคืนนี้ได้รับเกียรติจาก เชฟพฤกษ์ - พฤกษ์ สัมพันธวรบุตร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย มารังสรรค์เมนูเลิศรสให้แก่แขกภายในงาน พร้อมบทเพลงจาก แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังของไทย ปิดท้ายด้วยของขวัญที่ระลึกสุดพิเศษและพลุเฉลิมฉลองการเปิดตัว อย่างยิ่งใหญ่ที่สร้างความประทับใจส่งท้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ