อิ่มท้องฉลองคริสต์มาสกับอาหารนานาชาติ

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงทพฯ (InterContinental Bangkok) ชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่ทุกคนต่างรอคอย ด้วยการบริการอาหารและเครื่องดื่มอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสไตล์แคลิฟอร์เนีย ไปจนถึงอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับ ชุดน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความสุข หรือกล่องของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้กับเพื่อน คนรัก และครอบครัว

ห้องอาหารไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ (Fireplace Grill and Bar) ห้องอาหารที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานเกือบหกทศวรรษได้รังสรรค์อาหารชุดพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาส 5 รายการสำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข อาหารทุกจานล้วนถูกปรุงจากวัตถุดิบอย่างดี ปรุงอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นคาร์ปาชิโอ้ หอยเชลล์ฮอกไกโด (Scallop Carpaccio) ไปจนถึงอาหารจานหลักอย่างเนื้อคาราร่าวากิว (Carrara Wagyu) ย่างสุกแบบที่คุณชื่นชอบ เสิร์ฟกับเห็ดทรัฟเฟิลสดที่สไลด์มาอย่างดี หรือขนมหวานสำหรับเทศกาลคริสต์มาสอย่าง โนเอล เอนแฮนซ์เมนต์ (Noel Enhancement) ที่ทำมาจากส้มซิตรัส (Citrus) ต้มในน้ำเชื่อมและเครื่องเทศเสิร์ฟกับมูสซินนามอน (Cinnamon Mousse) และช็อกโกแลตพราลีนสอดไส้สตรูเซล (Praline Struesel)

อาหารชุดพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาส 5 รายการมีให้บริการในค่ำคืนวันคริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) 24 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น ถึง 23.00 น. และวันคริสต์มาส (Christmas Day) 25 ธันวาคม 2567 มื้อกลางวัน 12.00 น.ถึง 14.30 น. และมื้อค่ำตั้งแต่เวลา 18.00 น ถึง 23.00 น. ราคา 4,900++ บาท ต่อท่าน เพิ่มอรรถรสให้กับมื้ออาหารด้วยเครื่องดื่มจับคู่อาหาร ราคา 1,500++ บาท สำหรับเครื่องดื่ม 3 แก้ว หรือ 2,300++ บาท สำหรับเครื่องดื่ม 5 แก้ว

ส่วนห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) พร้อมให้บริการอาหารจีนกวางตุ้งร่วมสมัยจัดเป็นอาหารชุดพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาส โดยมีอาหารน่ารับประทานหลายรายการ ได้แก่ หมูแดงอิเบอริโก้ย่าง (Iberico Pork Char Siu) เป๋าฮื้อแอฟริกาตุ๋นเห็ดหอม (Braised South African Abalone) ส่วนอาหารชุดสำหรับเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสสำหรับ 10 ท่าน มีเป็ดปักกิ่ง และกุ้งมังกรบอสตันผัดพริกแห้งและหนำเลี๊ยบ (Wok Fried Boston Lobster with dry chili and Chinese black olive) เป็นอาหารจานเด่นที่ทุกๆ คนชื่นชอบ นอกจากนั้นยังมีอาหารชุดมังสวิรัติที่มีอาหารจานแนะนำเป็นฟองเต้าหู้ทอดไส้เห็ดและทรัฟเฟิล (Crispy Bean Curd Rolls with Fresh Mushroom and Truffle)

ห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซให้บริการอาหารชุดพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาส ในค่ำคืนวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 22.30 น. และในวันคริสต์มาสวันที่ 25 ธันวาคม 2567 มื้อกลางวันตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. มื้อค่ำ 18.00 ถึง 22.30 โดยอาหารชุดสำหรับ 1 ท่าน ราคาท่านละ 3,488++ บาท อาหารชุดสำหรับ 10 ท่าน ราคาชุดละ 32,888++ บาท (ให้บริการเฉพาะวันที่ 24 ธันวาคม 2567) ส่วนอาหารชุดมังสวิรัติ ราคาท่านละ 1,688++ บาท เพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารด้วยน้ำชาจีนคุณภาพเยี่ยมราคาท่านละ 280++ บาท

ห้องอาหาร เอสเพรสโซ่ (Espresso) บริการบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากหลายเมนูตลอดเทศกาลคริสต์มาส โดยในวันคริสต์มาส อีฟ (Christmas Eve) ให้บริการบุฟเฟ่ต์ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ เพลิดเพลินไปกับบทเพลงจากคณะนักร้องประสานเสียงเพื่อสร้างความสนุกสนานระหว่างมื้ออาหารค่ำ และระหว่างบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันในวันคริสต์มาส

บุฟเฟต์มื้อกลางวัน วันคริสต์มาสอีฟให้บริการวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. ราคาท่านละ 1,900++ บาท และสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 950++ บาท ส่วนบุฟเฟต์มื้อค่ำ วันคริสต์มาสอีฟให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น. ราคาท่านละ 3,500++ บาท และสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 1,750++ บาท ส่วนบุฟเฟต์มื้อกลางวัน วันคริสต์มาสให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. ราคาท่านละ 2,200++ บาท และสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 1,100++ บาท เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีรับประทานฟรีเมื่อมารับประทานพร้อมผู้ใหญ่ที่ชำระค่าบริการตามปกติ สำหรับลูกค้านักดื่มสามารถเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร และความสดชื่นด้วยแพ็กเกจไวน์ ราคาเริ่มต้น ท่านละ 1,200++ บาท

ลิ้มลองอาหารสไตล์แคลิฟอร์เนียในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ห้องอาหารโซแคล (SoCal) โดยเชฟ โดมินิค ฮอง (Dominic Hong) หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร ตั้งใจรังสรรค์อาหารพิเศษประจำเทศกาลคริสต์มาสโดยผสมผสานบรรยากาศของเทศกาลเข้ากับอาหารสไตล์แคลิฟอร์เนีย

อาหารพิเศษประจำเทศกาลคริสต์มาส ราคาเริ่มต้นจานละ 320++ บาท ให้บริการระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 26 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 23.00 น. นอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มม็อกเทล (Mocktails) และค็อกเทล (Cocktails) พิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความสุข ราคาเริ่มต้นแก้วละ 210++ บาท ถึง 390++ บาท

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างผ่อนคลายกับบรรยากาศเรียบหรูที่บัลโคนี่ เลาจน์ (Balcony Lounge) เพลิดเพลินไปกับการแสดงเปียโนสดระหว่างจิบน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความสุข ที่มีขนมคาวหวานหลายชนิด อาทิ แซนด์วิชอกไก่งวงรมควันกับหัวหอมและแครนเบอร์รี่ ช็อกโกแลตโรลกล้วยหอม รับประทานกับชา กาแฟ หรือ แชมเปญ

ชุดน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความสุข ให้บริการที่บัลโคนี่ เลาจน์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 1 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 17.30 น. ราคาท่านละ 1,100++ บาท หรือ 1,990++ บาทสำหรับสองท่าน ส่วนชุดน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความสุขให้บริการพร้อมแชมเปญราคาท่านละ 1,850++ บาท หรือ 3,490++ บาทสำหรับสองท่าน

วันคริสต์มาสอีฟ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 เพลิดเพลินกับการแสดงเปียโนสดตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.45 น. และเสียงเพลงขับกล่อมจากคณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่เวลา 17.00 น. ก่อนที่จะพบกับโคโค่ ลาชุน (Coco LaShaun) ที่จะขับกล่อมบทเพลงแจ๊สในค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 21.45 น.

ส่วนวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2567 คณะนักร้องประสานเสียงจะเริ่มการแสดงเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และการแสดงเปียโนสดเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.45 น. พร้อมปิดท้ายค่ำคืนวันคริสต์มาสแห่งความสุขด้วยดนตรีแจ๊สแสนไพเราะจากโคโค่ ลาชุน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 21.45 น.

ร้านขนมบัตเตอร์ (Butter) นำเสนอกล่องของขวัญและขนมสำหรับเทศกาลแห่งความสุขที่คุณสามารถเลือกสรรได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น เค้ก คุกกี้ ขนมปังขิง แยม ไวน์ และอีกมากมายเพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษแก่คนสำคัญ โดยกล่องของขวัญสำหรับเทศกาลแห่งความสุข มีให้เลือก 4 ชุด ได้แก่ ลักซ์ชัวรี่ เซ็ต (Luxury Set) ราคา 7,200 บาท พรีเมี่ยม เซ็ต (Premium Set) ราคา 5,900 บาท ลักซ์ชัวรี่ บ็อกซ์ (Luxury Box) ราคา 3,200 บาท และพรีเมี่ยม บ็อกซ์ (Premium Box) ราคา 2,500 บาท ส่วนขนมสำหรับเทศกาลแห่งความสุขราคาเริ่มต้นชิ้นละ 70 บาท กล่องของขวัญและขนมสำหรับเทศกาลแห่งความสุขพร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 3 มกราคม 2568 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น.

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ยกเว้นกล่องของขวัญและขนมสำหรับเทศกาลแห่งความสุขจากร้านบัตเตอร์ ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร +66 (0) 2 656 0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com