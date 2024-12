กระเช้าแห่งความสุขจากอิตาลี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับ สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน จัดงาน “Blissful Hampers 2025 :Super Premium The Iconic of Italy” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Joyful Memories” ส่งต่อความสุขผ่านกระเช้าของขวัญวัตถุดิบพรีเมี่ยมจากประเทศอิตาลี ดีไซน์หรูหราสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2568 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, พารากอน, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ,งามวงศ์วาน,บางแค และ บางกะปิ

กระเช้า Super Premium The Iconic of Italy แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ เน้นตกแต่งสีสันการเฉลิมฉลอแบบอิตาลี ไฮไลท์ในปีนี้ ได้แก่ กระเช้ารถเข็นไม้ขนาดเล็ก ออกแบบมาให้ใส่ของขวัญได้จุใจและยังนำไปตกแต่ง ใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างคุ้มค่า ภายในกระเช้าบรรจุสินค้า วัตถุดิบต้นกำเนิดที่ดีที่สุด อาทิ อิโซไล บัลซามิโก้ ไบโอโลจิโค (I solai Basalmico Biologico) บัลซามิกนี้มีส่วนผสมของน้ำองุ่นแท้ สัมผัสรสชาติหวานตัดรสเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูไวน์ได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งกับเมนูสลัด สามารถใช้ทดแทนน้ำส้มสายชูทั่วไปในเมนูจานพิเศษได้, ซิลีโอ มะเขือเทศเชอร์รี่ในน้ำมะเขือเทศ (Cirio Pomodorino cherry tomatoes in tomato juice) มะเขือเทศโพโมโดรินีในกระป๋อง รสชาติกลมกล่อม คัดสรรเฉพาะมะเขือเทศสดใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศชื่อดังจากประเทศอิตาลี, อิโซไล ครีม่ากูเมท์ เดเมเทอร์ (I solai Crema Gourmet Demeter) ครีมน้ำส้มสายชูหมักจากวัตถุดิบธรรมชาติแท้ ไม่แต่งสีสังเคราะห์และไม่ใส่สารกันเสีย ผลิตจากน้ำองุ่นคั้นสดและน้ำส้มสายชูบัลซามิกจากเมืองโมเดน่า, อิลลี่ค๊อฟฟี่ กาแฟเม็ด ( ILLY COFFEE ROASTED BEANS) เมล็ดกาแฟ คลาสสิโค คั่วกลาง จาก illy มาพร้อมกับรสชาติที่ลงตัวของคาราเมล ช็อคโกแลต และขนมปังอบ, บาร์เบรา ซิซีเลีย น้ำมันมะกอก (Barbera extra virgin olive oil)น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินจากเกาะซิซิลี เหมาะกับทานคู่กับปลา ผักสด และซุปผัก และสินค้าการันตีคุณภาพความอร่อยส่งตรงจากประเทศอิตาลีแท้ 100% อีกมากมาย มาให้เลือกช้อปในดีไซน์