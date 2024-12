วนัช กูตูร์ รับรางวัล “The best of bridal couture” 3 ปีซ้อน

วนัช กูตูร์ ส่งท้ายปี 2024 ด้วยรางวัลการันตรีคุณภาพที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จและความเป็นห้องเสื้อระดับ โอต์ กูตูร์ ชั้นนำแถวหน้าของวงการเวดดิ้งไทย ด้วยการเข้ารับรางวัล “The best of bridal couture” ในงาน “Praew Best of Wedding 2024” โดย คุณณภัทร์ นิยมแย้ม ผู้บริหารหนุ่มจากห้องเสื้อ ชื่อดัง “วนัช กูตูร์” เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ แบรนด์ วนัช กูตูร์ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการออกแบบและตัดเย็บชุดเจ้าสาวระดับพรีเมียม นอกจากนี้ คุณณภัทร์ ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่แต่งกายตรงธีม “Hollywood Glam” ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยลุคที่โดดเด่นและสง่างาม ณ Din Restaurant and Jazz Bar