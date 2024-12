เซเลบสายหวานพร้อมใจลิ้มลอง ช็อกโกแลตประวัติกว่า 100 ปี

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และแบรนด์น้องใหม่ในเครือจัดงานเปิดตัว “ซีส์ แคนดีส์” (See’s Candies) ช็อกโกแลตที่มีอายุกว่า 100 ปี จากสหรัฐอเมริกา สาขาแรกในประเทศไทย ณ ชั้น G หน้า กูร์เมต์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้า ดิ เอ็มสเฟียร์

งานนี้มี เกว็นดลิน เจ. คาร์ดโน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสถานทูต และร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วย เซอร์จิโอ กูซมัน ผอ.ฝ่ายขาย See’s Candies, Inc. และ See’s Candy Shops, Inc. รวมถึงเหล่าเซเลบ อาทิ สุวิมล มหากิจศิริ, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, บุปผา กิ่งชัชวาลย์, ชวัลญา พิทยศิริ, กฤษณ์ ณรงค์เดช, เมก้า และบุญญาภา ศรีอรทัยกุล, กรองกาญจน์ ชมะนันทน์, พัฒพงษ์ และปรียามล ธนวิสุทธิ์, วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ, มณฑ์ลัชชา และชุติมณฑน์ สกุลไทย, อัครรัฐ วรรณรัตน์, โสฬัส อมาตยกุล, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล ฯลฯ ทั้งยังมี หนึ่ง ETC และคู่พี่น้อง เจ้านาย จินเจษฎ์ กับเจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน มามอบบทเพลงสนุกๆ ในงานอีกด้วย

See’s Candies เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลต ที่ก่อตั้งจากความฝันของ Charles See ที่อยากมีร้านขายลูกกวาดจากฝีมือคุณแม่ จึงได้เปิดร้าน See’s Candies สาขาแรกที่ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1921 โดยยึดถือคติว่า “คุณภาพไม่สามารถต่อรองได้” (Quality without Compromise®) จนมี 260 สาขาทั่วสหรัฐอเมริกา และมี 92 สาขาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายใน 15 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยเป็นตัวแทนอันดับล่าสุด ทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ และชาร์ลี มังเจอร์ แห่ง Berkshire Hathaway ติดใจในรสชาติจนต้องซื้อกิจการ