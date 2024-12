เทรนด์ Home Cooking ฟีเวอร์ ! คนดังร่วมเปิดตัวเครื่องครัว MEYER Disney The Lion King Collection

แบรนด์เครื่องครัว MEYER (ไมย์เออร์) นำโดย นายโจเซฟ โล ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และ บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นำโดย รุ่งนิภา ศรีวิริยะเลิศกุล ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มบ้าน และกระเป๋าเดินทาง บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล (CRC) ร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขให้อบอวลทุกโมเม้นท์ ด้วยการเปิดตัวเครื่องครัว MEYER Disney The Lion King Collection ครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ระดับโลก Mufasa : The Lion King 2024 โดดเด่นด้วยสีสันอันอบอุ่นจากภูมิทัศน์อันยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกา ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แข็งแรง ทนทาน พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจในการเข้าครัว เพื่อรังสรรค์ทุกเมนูโปรดให้กลายเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษ ที่เหล่า Home Cooking หรือสาวก The Lion King ไม่ควรพลาดเก็บสะสม อาทิเช่น ชุดช้อนส้อมมีดสแตนเลส, ภาชนะเก็บอาหารพร้อมฝาปิดไม้ไผ่, เหยือกแก้วพร้อมฝาปิดและแก้วน้ำ, หม้อเคลือบเซรามิกฝาปิด, กระทะเคลือบเซรามิกฝาปิด และ หม้อเหล็กหล่อฝาปิด

งานนี้เหล่าคนดัง Home Cooking ตัวจริงไม่พลาด ร่วมสัมผัสเครื่องครัว MEYER Disney The Lion King Collection ครั้งแรกในประเทศไทยก่อนใคร นำโดย น้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์, บูบี-วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์, เปปเปอร์-พีระยศ สื่อหงวน และ เบส-นรเทพ นนทรัตน์ เป็นต้น

สำหรับใครที่อยากร่วมสัมผัสความน่ารัก สดใส ของ MEYER Disney The Lion King Collection และอยากเป็นเจ้าของ พิเศษ ! สะสมคะแนน The1 แลกรับส่วนลดสูงสุดถึง 68% รับคะแนนคืนคูณ 3 หรือแลกซื้อสินค้าเพียงแสดงใบเสร็จจากทุกชั้นทุกแผนก(ไม่มียอดขั้นต่ำ) พร้อมคะแนนตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป บวกเพิ่มเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันนี้ – 16 ก.พ. 68 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของ Meyer Cookware และ Central Department Store *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ จุดแคชเชียร์ ในห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ทุกชั้น ทุกแผนก *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

