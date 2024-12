หิมะแรกตกรับลมหนาวกลางเซ็นทรัลเวิลด์! และกระจายสู่เซ็นทรัล 21 สาขาทั่วประเทศ

เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งเฟสทีฟแลนด์มาร์กระดับโลก ผนึกพาร์ทเนอร์ชั้นนำ Galderma (กัลเดอร์มา) ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับ Global ร่วมสร้างปรากฏการณ์ฉลองเทศกาลแห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก ในแคมเปญ “The World’s Great Celebration 2025” ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 67 – 5 ม.ค. 68 เนรมิตหิมะตกครั้งแรกใจกลางเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมครีเอทพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 27 สาขาทั่วประเทศ เป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุขด้วยจุดตกแต่งสุดตระการตา ภายใต้คอนเซปต์ “Skin That Feels Like You Again ปลดล็อคเวทมนตร์คริสต์มาส พร้อมปลุกความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณอีกครั้ง” เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษส่งท้ายปี อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ตอกย้ำการเป็น The World’s Best Christmas Destination อัดแน่นด้วยเมกะอีเวนต์ไฮไลต์ โปรโมชั่น และกิจกรรมอภิมหาความสุข ดินแดนคริสต์มาสทั่วประเทศ

ไฮไลต์ Magical Themed Experience อภิมหาความสุข ดินแดนคริสต์มาสทั่วประเทศ

เซ็นทรัลเวิลด์: ครั้งแรกของโลก! ต้นคริสต์มาส Art Toys 40 เมตร สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน “centralwOrld X J.P. Toys Gallery Presents Merry Ville 2025” นำ 11 ศิลปิน สร้างสรรค์อาร์ตทอย 23 คาแรกเตอร์ กว่า 56 ตัว ในธีม X’mas Edition ตกแต่งทั่วศูนย์ฯ พร้อมไฮไลต์อาร์ตทอยซีเคร็ท “Abigail” (แอบิเกล) ผลงานคอลแลบส์ศิลปิน Jessica Ng และ ‘น้องแอบิเกล’ มอบประสบการณ์ความสุขสุดเซอร์ไพรส์เต็มพื้นที่ 3,500 ตร.ม. เนรมิตหมู่บ้าน Merry Ville 12 โซนอลังการร่วมกับแบรนด์ชั้นนำ สร้างไวบ์เหมือนเดินอยู่ใน Christmas Market ที่ยุโรป พร้อมชมโชว์หิมะสุดมหัศจรรย์ Shimmering Snowflakes Galderma ครั้งแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์! ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 5 รอบ เวลา 17.00, 18.00,19.00, 20.00 และ 21.00 น. พิเศษ! ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 ชมโชว์ได้ทุกวัน

สัมผัสประสบการณ์ Meaningful Memorable with Santa Claus อาทิ Letters to Santa: ชวนคนไทยส่งโปสการ์ดถึงซานตาคลอสที่ฟินแลนด์ 20,000 ฉบับ และผู้โชคดี 25 คนจะได้รับของขวัญ The Magical Set Limited Edition ส่งตรงถึงหน้าบ้าน พร้อม Lucky Draw ทริปในฝันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปกับสายการบินฟินแอร์ (Finnair) บินชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (Midnight Sun) และอาณาจักร Santa Claus Village เมืองโรวาเนียมี ประเทศฟินแลนด์

งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นของเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย สร้างแลนด์มาร์กเทศกาลของจังหวัด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 21 สาขาทั่วประเทศ

ร่วมฉลองปรากฏการณ์เทศกาลแห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ในแคมเปญ “The World’s Great Celebration 2025” ตั้งแต่วันนี้ – 5 ม.ค. 68 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ