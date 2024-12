เปิดเพิ่มอีก! “COVE HILL” คอมมูนิตี้ มอลล์ย่านเจริญกรุง รับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่

สร้างความสำเร็จอีกขั้นในการพัฒนาไลฟ์สไตล์มอลล์ในเมือง บูทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย ปรับ ทักราล เปิดตัวโครงการ “COVE HILL” (โคฟฮิลล์) ไลฟ์สไตล์ รีเทล คอมมูนิตี้ มอลล์ แห่งใหม่ล่าสุดในย่านเจริญกรุง ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนโฉมย่านเจริญกรุงให้กลายเป็นศูนย์กลางใหม่แห่งการช้อปปิ้งและการพักผ่อนที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ รวมไปถึงผู้ปกครอง นักเรียน นักท่องเที่ยวและแขกที่เข้าพักโรงแรมบริเวณใกล้เคียงได้อย่างลงตัว โดยโครงการ COVE HILL ตั้งอยู่ในทำเลที่โดดเด่น บริเวณแยกถนนจันทน์และถนนเจริญกรุง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ภายในโครงการมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์สุขภาพ และ พื้นที่การศึกษา รวมทั้งหมด 28 ยูนิต บนอาคาร 3 ชั้น การออกแบบของโครงการได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์นอร์ดิกที่ทันสมัยมีเสน่ห์ของความเรียบง่ายแต่โดดเด่น ผสมผสานกับความคลาสสิคและมีเอกลักษณ์ของย่านเจริญกรุงซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและการค้าในอดีตของกรุงเทพมหานคร

โครงการ COVE HILL ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และผู้ใช้บริการของโรงแรมหรูใกล้เคียง ด้วยการคัดสรรร้านค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงรวม 28 ร้านค้า อาทิ ร้านคาเฟ่ VELA, ร้านโซโห พิซซ่า SOHO PIZZA, ร้านคาเฟ่ ZURICH BREAD CAFE, ร้านคาเฟ่ VAREN BKK, ร้านเบเกอรี่ APRIL’S BAKERY, ร้านติ่มซำสไตล์ฮ่องกงเกาลูน ไดเนอร์ KOWLOON DINER, ร้านเครื่องดื่มเจี้ยนชา JIAN CHA, ร้านเบอร์เกอร์ THICC BURGER, ร้านอาหารบุญปาก BUNPAK, ร้านอาหารญี่ปุ่น C'EST CI JAPANESE RESTAURANT, ชลาชล แฮร์ สตูดิโอ CHALACHOL, ร้านตัดผม NEVER SAY CUTZ, SARIN MASSAGE & SPA, ร้าน TAKE CARE, LUMILUX CLINIC, ร้านตัดสูท PENINSULA TAILORS, TRINITY ACADEMY SCHOOL HAUS ACADEMY, FICAC เป็นต้น พร้อมที่จอดรถที่มีจำนวนมากเพียงพอ ทำให้ COVE HILL เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณภาพ

โครงการ COVE HILL คาดการณ์ว่าจะรองรับผู้ใช้บริการครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น Serviced Apartment และคอนโดมิเนียมหรู ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติชั้นนำอย่าง Shrewsbury รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้เข้าพักจากโรงแรมระดับไฮเอนด์ เช่น โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากโครงการ ด้วยการผสมผสานระหว่างชุมชนเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ COVE HILL ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการจับจ่ายใช้สอยและพักผ่อน แต่ยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลากหลายที่ต้องการความสะดวกสบายและความหรูหรา COVE HILL พร้อมที่จะกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของการใช้ชีวิตในเมือง ที่มอบทั้งคุณภาพและประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับผู้ใช้บริการทุกคน