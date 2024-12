ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ เปิดตัว “R FINDS” แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกเชื่อมมนต์เสน่ห์ชุมชนสู่นักเดินทาง

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ร่วมกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล Global Day of Discovery ในวาระครบรอบ 10 ปี อันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาของกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ พร้อมเปิดตัว “R Finds” แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกที่ไม่เพียงเชื่อมโยงนักเดินทางกับผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วโลก แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของเราที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนให้กับชุมชน ภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตของคุณบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ มาเพิ่มสีสันความสนุกให้กับแขกที่มาร่วมงาน โดยมี ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ร่วมเป็นประธาน และแขกกิตติมศักดิ์อีกมากมาย อาทิ H.E. Mr. Paolo Dionisi – Ambassador of Italy คุณหมอวิชัย หงส์จารุ, เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, เจษฎ์สุดา บัวเลิศ, ยุพาพร สหวัฒน์, ณัฏฐวัจน์ เชี้ยวบางยาง, ปิยะพรรณ กุศลพัฒน์, วริสรา ศิริมงคลเกษม, อภิชาติ หวั่งหลี

ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานสุดสร้างสรรค์จาก 6 แบรนด์พันธมิตร R FINDS ของไทย ที่นำเสนอเสน่ห์ของงานฝีมือดั้งเดิมผสานกับดีไซน์ร่วมสมัย อาทิ กระเป๋าถือสีสันสดใสจาก Mince, ยาหม่องสมุนไพรโบราณในรูปแบบทันสมัยจาก Holen, ผ้าพันคอสุดหรูจาก Narada, งานจักสานจากใบเตยจาก Prodpran, เครื่องประดับลายผ้าขาวม้าจาก Pahkahmah และน้ำอบดอกไม้หอมจาก Nang Loy ซึ่งล้วนสะท้อนถึงเอกลักษณ์อันงดงามของศิลปะไทย