โดนัท 4 หน้าในกลิ่นอายของคริสต์มาส

คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) นำเสนอคอลเลกชันพิเศษ Krispy Kreme MERRY & BRIGHT กับโดนัท 4 หน้าในกลิ่นอายของคริสต์มาส ทั้ง Santa’s Belly Doughnut พุงคุณลุงซานต้า เคลือบเรดช็อกโกแลต สอดไส้โอรีโอ ครีม, Let it Snoughnut Doughnut โดนัทสีฟ้าท็อปด้วยสโนว์เฟลกส์แคนดี้ และสปริงเคิล, Oh Christmas Tree Doughnut โดนัทเคลือบช็อกโกแลต และต้นคริสต์มาสจิ๋ว พร้อมไส้วิปครีม และ Christmas Wreath Doughnut รีทคริสต์มาสสุดคิวต์สีเขียวพาสเทล พร้อมโบว์และสปริงเคิลหลากสี วันนี้-5 ม.ค. 68





***

จิม ทอมป์สัน กลับมาเปิดฟาร์ม 7 ธ.ค. 67-1 ม.ค. 68 คอนเซ็ปต์ “อีสานเอิ้นหา” เนรมิตบ้านเป็น Isan Culture Oasis ชมนิทรรศการท่ามกลางทุ่งดอกไม้หลากสี พร้อมผลงานศิลปินในตำนาน 19 คนจากทุกภาค ส่วนไฮไลต์อยู่ที่เวที "หมอลำริมทุ่ง" ชมสาธิตการทอผ้า เวิร์กชอปทำผ้ามัดหมี่ ชิมอาหารพื้นถิ่น เปิดจำหน่ายบัตร Early Bird วันนี้-6 ธ.ค. 67ที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน หรือที่ Ticketmelon



***

เพชร พะเนียงเวทย์ กก.และผอ.ฝ่ายการตลาด บมจ.สหพัฒนพิบูล จับมือแบรนด์ “เจ้าสัว” จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าวตังและกลุ่มขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อสัตว์ของแบรนด์ ผ่าน Traditional Trade ในกลุ่มร้านค้าส่ง ตอกย้ำความแข็งแกร่งในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเป้าหมายของสหพัฒนพิบูลในปี 2568 ที่มุ่งขยายตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยวผ่านช่องทางดังกล่าวในเชิงรุก