ชาวกล่องจุ่ม FC SKULLPANDA ห้ามพลาดเอ็กคลูซีฟคอลเลกชั่นที่เมืองไทย!

POP MART THAILAND เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน "SKULLPANDA EXCLUSIVE EVENT" เนรมิตอีเว้นท์คริสต์มาสรูปแบบใหม่ พร้อมเผยโฉมคอลเล็คชันพิเศษมากมาย โดยมีจุดไฮไลต์คือ Installation และ Decoration ในธีมพังก์ร็อคเหนือจินตนาการ และ SKULLPANDA Big figure จากคอลเลกชันล่าสุดที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน

นอกจากนี้ทุกคนจะได้สัมผัสคอลเล็คชันพิเศษ SKULLPANDA PLUSH AS YOU WISH THAILAND LIMITED คอลเลกชัน Plush Doll สุดพิเศษตัวที่ 2 ของโลก ในดีไซน์ต้อนรับคริสต์มาสในสไตล์สุดเท่ รูปแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นสะท้อนบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองไทย จำหน่ายเอ็กคลูซีฟเฉพาะที่นี่ที่เดียว และสินค้า SKULLPANDA ทั้งสินค้าใหม่ สินค้าแรร์ คอลเล็คชัน Blid Box ที่ทุกคนตามหา รวมถึงไปถึง Jewelry ที่จะจำหน่ายที่นี่เป็นที่แรก (Outside China) พิเศษ! ใกล้ชิดคุณ 'Xiong Miao' (ฉงเมา) ศิลปินผู้สร้าง SKULLPANDA ที่บินลัดฟ้ามาเพื่อพบแฟนๆ ชาวไทยเป็นครั้งแรก พร้อมรับลายเซ็นสุดเอ็กคลูซีฟ ในวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2567 เพียง 2 วันเท่านั้น!

ร่วมสัมผัสและตื่นตาตื่นใจไปกับ SKULLPANDA อย่างเอ็กซ์คลูซีฟกับอีเว้นท์บรรยากาศคริสต์มาส ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2567 – 12 มกราคม 2568 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า Emsphere งานนี้แฟน POP MART ไม่ควรพลาด ลงคิวไว้รอได้เลย