เดอะมอลล์เปิดไฟต้นคริสต์มาส อาร์ตทอยคาแรกเตอร์ ‘น้อง Dylie’

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จัดงาน “THE MALL LIFESTORE JOY OF GIVING” คอนเซ็ปต์ “World of Imagination By JWON” ฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสรูปแบบอาร์ตทอยคาแรกเตอร์ ‘น้อง Dylie’ ออกแบบโดย JWON นักออกแบบอาร์ตทอยคาแรกเตอร์ชื่อดังของเมืองไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุข พร้อมชวนมอบรอยยิ้ม ความสุข ให้เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส กับกิจกรรม “M SMILING BOX กล่องสร้างยิ้ม อิ่มหัวใจ จากพี่ให้น้อง” วันนี้-12 ม.ค. 68 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช

พร้อมจัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ป นำโดย วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ และผู้บริหารพันธมิตรธุรกิจร่วมงานคับคั่ง ชมโชว์สุดพิเศษจาก ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ และสมาชิกจาก ONE TRAINEE และการปรากฏตัวของ “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” รองอันดับ 3 Miss Universe 2024 ซึ่งมาร่วมสร้างสีสันในงาน