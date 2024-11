ทีเส็บพาตามรอยเส้นทางชา-กาแฟ ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เชียงรายไม่ได้มีเพียงทิวทัศน์ที่สวยงาม แต่ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกชา-กาแฟคุณภาพดี ยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยแล้ว การเดินทางไปยังแหล่งเพาะปลูก แถมร่วมจิบชาและกาแฟ ท่ามกลางทัศนียภาพที่งดงาม อากาศที่เย็นสบาย ยิ่งเพิ่มความสุนทรีขึ้นไปอีก

จึงก่อเกิดแนวคิด “เชียงรายมีดี ชาดี กาแฟดี” นำไปสู่งาน “WORLD TEA & COFFEE EXPO 2024” ที่ถูกจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงาน “ไมซ์” (MICE-Meeting/Incentives/Conventions/Exhibitions) ด้านชาและกาแฟระดับนานาชาติของเชียงราย โดยมี ภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการของทีเส็บ และนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าฯ จ.เชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 67 ที่ผ่านมา

ภายในงานมี โชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย คณะอาจารย์จาก มรภ.เชียงราย ร่วมงาน รวมทั้งเซเลบสายธรมชาติ ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และนุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ร่วมพูดคุยเรื่องราวการสร้างความยั่งยืน ซึ่งมีผู้ประกอบการชา-กาแฟใน จ.เชียงราย ร่วมกันออกบูทถึง 52 บูท สนับสนุนศักยภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวด้านชา-กาแฟของอาเซียน พร้อมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

เริ่มที่เส้นทางชา ที่ “ร้านสวรรค์บนดิน” จุดเช็กอินสุดฮิตของผู้นิยมดื่มชารสชาติต่างๆ ฟังประวัติความเป็นมา คุณประโยชน์ และวัตถุดิบแต่ละชนิด ร่วมชิมชาออร์แกนิกสไตล์โฮมเมด ปลอดสารพิษ ผ่านการเบลนด์ผสมกับสมุนไพรที่ปลูกเอง ต่อยอดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน เน้นสร้างเครือข่ายทั้งในเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ โดยมี “โต-ชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์” เจ้าของร้านจัดเวิร์กช็อปชิมชาหลากรสชาติ ทั้งชา Single Origin Mae Ai First Flush Black Tea ที่ไปได้รับรางวัล “WINNER OF THE HIGHLY COMMENDED AWARD” จากกรุงลอนดอนมาหมาดๆ ชารสขนมไทย, ชาเบลนด์พิเศษตราสวนดอกไม้ และชาอื่นๆ ชาที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมรางวัลการันตีจากทั่วโลก อย่าง ผลิตภัณฑ์ชา “WILD FLOWER” ก็ไปคว้ารางวัล “The World Green Tea Contest 2023” ณ ประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นเดินทางไป “ไร่สุวิรุฬห์ ชาไทย” แหล่งผลิตชาปลอดสารเคมีบนพื้นที่ราบกว่า 1,400 ไร่ ที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยมี “หนิง-จิราภรณ์ ณติณณ์วิรุฬห์” ทายาทรุ่นที่ 2 เป็นผู้นำชมกระบวนการผลิตตั้งแต่หมัก บ่ม อบ ไปจนถึงบรรจุ ซึ่งมีตั้งแต่ชาออร์แกนิก, ชาไทยระดับชาพรีเมียมออร์แกนิก สมุนไพรและดอกไม้กว่า 20 ชนิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งถึงนักดื่มชาได้รับสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน ที่นี่ผลิตชาได้เกือบ 60 ชนิด ส่งออกไปทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ

ต่อด้วยเส้นทางกาแฟ เริ่มที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย ร่วมชิมกาแฟดริปของดอยตุงหลากรสชาติ ซึ่งเป็นกาแฟอาราบิก้า ที่ปลูกโดยชาวเขาในพื้นที่โครงการ บนเทือกเขานางนอน โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โครงการ เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ รสชาติและกลิ่นต่างๆ ที่ได้จากการคั่วกาแฟในแบบต่างๆ ถึง 36 กลิ่น เช่น กลิ่นดิน กลิ่นยาง กลิ่นยา กลิ่นแตงกวา กลิ่นพริกไทย กลิ่นวานิลลา ฯลฯ สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก

อีกทั้งร่วมเวิร์กช็อปย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ที่ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ซึ่งมีทั้งโรงงานย้อมผ้า โรงงานทอผ้า และทำกระดาษสา โดยมี นุ่น ศิรพันธ์ ร่วมย้อมถุงผ้าอย่างสนุกสนาน

ปิดท้ายด้วยการชมสถาปัตยกรรมอันงดงามที่ วัดร่องขุ่น พร้อมแวะชิมกาแฟ ที่ ร้านกาแฟไม่ธรรมดา กับน้องๆ จากโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานอาชีพการจำหน่ายกาแฟ และผลงานของนักเรียน ในชื่อ “ผลิตภัณฑ์วิเศษ ของคนพิเศษ” มีการนำ “ชาเลือดมังกร” ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาผลิตเป็นเมนูพิเศษประจำร้าน โดยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการปลูก การเก็บ และการจำหน่าย

ก่อนเดินทางกลับแวะไปกราบสักการะ "พระเจ้าล้านทอง" และ “พระหยกเชียงราย” ที่วัดพระแก้ว ซึ่งชาวเชียงรายเคารพนับถือเป็นยิ่งนัก