ครบรอบ 10 ปี Silhouette เนรมิตรรันเวย์สุดอลังการ

โมโมเอะ มาซูโอะ Founder and Creative Director จัดแฟชั่นโชว์ครั้งใหญ่ฉลอง 10 ปี “ซีลูเอ็ท” (Silhouette) แบรนด์แฟชั่นดีเอ็นเอสัญชาติไทย ที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงในคอนเซ็ปต์ Expressing the ideas of bold feminine & Sophisticated Design ที่เป็นคีย์หลักของแบรนด์ ในความ Tailor Made นั้นยังคงความเรียบหรูในทุกรายละเอียดและดีไซน์ ดั่งที่โมโมเอะตั้งใจใส่ลงในผลงานตั้งแต่ชิ้นแรกจน ณ วันนี้ พร้อมเปิดตัวคอลเลกชัน Autumn-Winter 2024 ภายใต้ชื่อ “Lost in the Museum”

สำหรับเสื้อผ้าของซีลูเอ็ทยังแฝงไปด้วยความ Timeless เพราะทุกชุด ยังคงนำกลับมาใส่ได้ตลอดทุกโอกาส อาทิ เบลเซอร์ที่มีจุดเด่นตรงช่วงไหล่ที่ใช้การตัดเย็บ ทำให้ทรงตั้งตรงเสริมความสมาร์ท และเล่นดีเทลความสั้นด้านยาวด้านของเสื้อ เป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมีติดตู้ รวมถึงไอเทมซิกเนเจอร์ อย่าง จั๊มสูทไหล่เบี่ยง 1 ข้าง โดยใช้วัสดุผ้าพริ้วไหวที่เป็นที่จดจำมากที่สุดของแบรนด์

ภายในงานได้เนรมิตรันเวย์ถ่ายทอดเรื่องราว พร้อมเหล่าเซเลบร่วมงานคับคั่ง นำโดย มิ้นท์ รัญชน์รวี, มิ้นต์ ชาลิดา, มุกดา นรินทร์รักษ์, กรีน อัษฎาพร, อ้าย สรัลชนา, ไอซ์ อมีนา, หญิง อาณดา, บัว นลินทิพย์, มายด์ ณภศศิ, ดาว พิมพ์ทอง, วิกกี้ สุนิสา และหยาดทิพย์ ราชปาล ณ La Chapelle Bangkok