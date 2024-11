ฉลองความร่วมมือของแบรนด์ในเครือ Greyhound Cafe’ ร่วมสนุกสนานกับ Friends of Hound 2024

เป็นงานที่รวมเอาอาหารรสเลิศ และประสบการณ์พิเศษเข้าไว้ด้วยกัน “Friends of Hound Celebration 2024” เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองที่จะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างลงตัว ผ่านความร่วมมือระหว่าง Greyhound กับ Hendrick’s Gin, KCG Corporation, San Benedetto และ Wine Garage ที่จะมาสร้างความทรงจำที่ไม่เหมือนใคร ผ่านเมนูที่คิดค้นมาเพื่อวันพิเศษและโปรโมชั่นเพื่อการเฉลิมฉลองช่วงเวลานี้ร่วมกับเพื่อนและครอบครัว พบกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2568





1.KCG Corporation Festive Event วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ The EmQuartier พร้อมเสิร์ฟพรีเมียมสุดพิเศษ Greyhound Cheese Plate ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ Another Hound Café at Siam Paragon, Greyhound Café at Central Embassy และ The EmQuartier ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน โดย KCG ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านชีส ให้คุณดื่มด่ำเมนูชีสที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมเพลิดเพลินไปกับรสชาติและได้ความรู้ไปกับการทานชีสแต่ละชนิดที่คุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขพร้อมกับอาหารชั้นเลิศในช่วงวันหยุดสุดพิเศษ

2.San Benedetto Festive Event วันที่ 8 มกราคม ที่ Emporium กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2568 เข้าร่วมเวิร์กช็อป "Beauty Inside Out" โดยแบรนด์น้ำแร่ San Benedetto พร้อมด้วยเชฟและนักผสมเครื่องดื่มรับเชิญพิเศษ ค้นพบการจับคู่อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีเฉพาะในงานเทศกาลนี้เท่านั้น

3.Wine Garage – ไวน์ลิสต์ใหม่พัฒนาขึ้นร่วมกับ Wine Garage โดยมีซอมเมอลิเยร์ผู้เชี่ยวชาญช่วยคัดสรรและจับคู่ไวน์อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เข้ากับเมนูอาหารสุดพรีเมียมของเราในช่วงเทศกาลนี้อย่างลงตัว มาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจไปกับรสชาติที่สมบูรณ์แบบในทุกคำ พร้อมให้บริการแล้วใน 10 สาขาที่ร่วมรายการ

เตรียมตัวพบกับโปรโมชั่นพิเศษจาก KTC และกิจกรรมเซอร์ไพรส์อีกมากมาย ที่ Greyhound Café, Another Hound Café และ Underhound by Greyhound ที่จะทำให้การเฉลิมฉลองของคุณในปีนี้สนุกสนานไม่รู้ลืม