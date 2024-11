ห้างเซ็นทรัล ฉลองส่งท้ายปีกับของขวัญที่รู้ใจทุกคน

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็น เดสติเนชันสำหรับการช้อปของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผนึกกำลัง บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน จัดแคมเปญครั้งสำคัญแห่งปี “CENTRAL LET’S CELEBRATE 2025” ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 – 6 มกราคม 2568 ยกระดับประสบการณ์สุดพิเศษให้ลูกค้าได้ร่วมช้อปของขวัญที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและร่วมสร้างโมเมนต์เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขไปกับบรรยากาศและสีสันเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและเซ็นทรัลแอป

ณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัล มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมและแคมเปญพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ได้จัดแคมเปญครั้งสำคัญแห่งปี CENTRAL LET’S CELEBRATE 2025 หนึ่งในซิกเนเจอร์แคมเปญที่ทุกคนต่างรอคอย ภายใต้คอนเซ็ปท์ EVERYONE DESERVES A GIFT เพื่อตอกย้ำการเป็น เดสติเนชันสำหรับการช้อปของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเลือกซื้อของขวัญอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อของขวัญให้กับตัวเอง คนในครอบครัว เพื่อน หรือคนพิเศษและยังได้เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองด้วยการเนรมิตทุกพื้นที่ของห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศให้เป็นเดสติเนชันแห่งการฉลองคริสต์มาสและปีใหม่อันแสนอบอุ่น ภายใต้ธีม THE MALAI’S FAMILY ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขของทุกคนในครอบครัวใหญ่ผ่านคาแรคเตอร์ลวดลายสุดน่ารักที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส ที่จะมาต้อนรับ ส่งต่อความรักและของขวัญแสนวิเศษให้กับทุกคน นอกจากนี้ เรายังต้องการสื่อถึงความผูกพันระหว่างห้างเซ็นทรัลกับลูกค้าที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันพร้อมที่จะส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีให้กันจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่มีที่สิ้นสุด อีกด้วย โดยได้ตั้งเป้าแคมเปญ “CENTRAL LET’S CELEBRATE 2025”

“ห้างเซ็นทรัล” เป็นเดสติเนชันสำหรับการช้อปของขวัญ ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้ทุกคนแบบไม่ซ้ำ โดยปีนี้ ได้นำเสนอความครบครันและหลากหลายของสินค้าที่มีทั้งสินค้าคอลเลกชันใหม่และคอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟ Only at Central สินค้าจากแบรนด์ดัง (คอลเลกชันพิเศษ, ลิมิเต็ด คอลเลกชัน, ฮอลลิเดย์ คอลเลกชัน และ คริสต์มาส Gift Set ) ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขให้ทุกคนได้เลือกช้อป ทั้งแผนกบิวตี้ แกลเลอรี, แฟชั่น, โฮมและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมบริการห่อของขวัญด้วยกระดาษและถุงช้อปปิ้งลวดลายสุดลิมิเต็ด เพิ่มความเอ็กซ์คลูซีฟกับการสร้างสรรค์ของขวัญชิ้นพิเศษแบบไม่ซ้ำใครด้วยบริการ Gift Personalisation ทั้งการปัก การสลักชื่อ การปั๊มลวดลาย บนของขวัญเพื่อมอบให้กับคนที่คุณรักได้ที่ห้างเซ็นทรัล ชิดลม ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

พาเหรดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขทุกครอบครัว

การจัดแคมเปญ “CENTRAL LET’S CELEBRATE 2025” ในครั้งนี้ ได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์ทุกความสนุกและมอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว ตลอดเดือน พ.ย.– ธ.ค. 67 ไว้อย่างมากมาย อาทิ

CHRISTMAS MARKET สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้งสุดชิลกับการรวบรวมสินค้าประจำเทศกาลและหลากหลายไอเทมน่ารักที่ไม่ควรพลาดสำหรับการตกแต่งและเฉลิมฉลองให้ได้เลือกช้อปกันแบบจุใจ พิเศษกับกระเช้าของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Marks & Spencer ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.67 – 6 ม.ค. 68 ที่ ห้างเซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิล์ด และเซ็นทรัลลาดพร้าว

MERRY MELODIES เพลิดเพลินไปกับบทเพลงและเสียงดนตรี สีสันของเทศกาลคริสต์มาส จากน้องๆ นักเรียน ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับทุกคน ทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1-25 ธ.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขา (ห้างเซ็นทรัล ชิดลม ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 25 ธ.ค. 67)

JINGLE JOURNEY ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ นำโดยซานตาคลอสและเหล่าคาแรคเตอร์สัญลักษณ์แห่งเทศกาล ที่จะมาสร้างความสนุกให้กับทุกคนในวันที่ 25 ธ.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขา (ห้างเซ็นทรัล ชิดลม วันที่ 21 พ.ย. 67 และ 25 ธ.ค. 67)

SANTA MEET & GREET ร่วมกระทบไหล่อย่างใกล้ชิดกับลุงซานต้าผู้ใจดี ที่จะมามอบของขวัญให้กับเด็กๆ พร้อมถ่ายรูปบันทึกโมเมนต์สุดประทับใจ ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขา

พิเศษ สำหรับห้างเซ็นทรัล ชิดลม วันที่ 19-25 ธ.ค. 67 พบกับกิจกรรม SPOTTING MALAI ชวนกันมาตามหา คุณมาลัย เพียงสแนปรูปคุณมาลัยภายในห้างฯ รับของที่ระลึก พร้อมสนุกกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายทั้งจาก ห้างฯ และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำทุกชั้นทุกแผนก ที่จะมอบความพิเศษด้วยหลากหลายกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข

และห้ามพลาด สำหรับสาวก LuLu the Piggy ครั้งแรกในประเทศไทย กับธีมงาน TEDDY LULU PARTY ALL THE TIME อีเวนต์สุดน่ารักแห่งปีที่จะสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับทุกคน ด้วยการเนรมิต Event Arena ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เต็มไปด้วยความน่ารักสดใสและอ้อมกอดอันแสนอบอุ่น ของเหล่า LuLu the Piggy อาร์ตทอยเจ้าหมูน้อยสีชมพูสุดฮิต พบกับ THE GIANT TEDDY LuLu สูง 3.5 เมตร และเอ็กซ์คลูชีฟคอลเลคชั่นให้ช้อปกันแบบจัดเต็ม พร้อมสัมผัสกับ TEDDY LuLu MASCOT สุดคิวท์กันอย่างใกล้ชิด ได้ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และอีกหลากหลายกิจกรรมสำหรับเหล่าแฟนคลับ LuLu the Piggy ตั้งแต่ 4 ธ.ค. 67 – 2 ก.พ. 68

เชิญชวนลูกค้าแบ่งปันความสุขกับกิจกรรม “ส่งต่อความสุข ให้ของขวัญด้วยรัก” เพียงอุดหนุนการ์ดอวยพรโดยห้างเซ็นทรัล ร่วมกับโครงการยักษ์1818 ดีไซน์ลวดลายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากการสร้างสรรค์ผลงานของน้องๆ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมข้อความอวยพรจาก วอร์ วนรตน์ รัศมีรัตน์ นักแสดงหนุ่มชื่อดัง โดยมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์จะเป็นสื่อกลางนำรายได้ทั้งหมดมอบเป็นของขวัญสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับน้องๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยสามารถอุดหนุนการ์ดอวยพรในราคาพิเศษ 250 บาท ณ จุดลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 67 – 6 ม.ค.68 ที่ ห้างเซ็นทรัล 10 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล นครปฐม เซ็นทรัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล อุดรธานี เซ็นทรัล พัทยา และเซ็นทรัลหาดใหญ่ และช้อปสินค้าในแผนกเด็กแบรนด์ที่ร่วมรายการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบของขวัญในฝันให้แก่น้องๆ พร้อมร่วมเขียนคำอวยพรให้น้องๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 67 – 31 ม.ค. 68