ครั้งแรกในโลก!! ครีเอทอีเว้นต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเปิดตัวคาแรคเตอร์สุดคิวท์ขนาดยักษ์กลางเมือง

สิ้นสุดการรอคอย กับอีเว้นต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เหล่านักสะสมและสาวกอาร์ตทอยห้ามพลาด Molly Factory Studio ร่วมกับ สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ สร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมาย ตอกย้ำการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นที่ครองใจลูกค้าเป็น #1 Top of Mind จับมือเนรมิตพื้นที่แห่งความสบายใจ และเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกัน ผ่านวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของ ‘มอลลี่’ หรือ ‘มด-นิสา ศรีคำดี’ ศิลปินระดับโลกผู้นำเสนอผลงานคาแรคเตอร์อาร์ตทอยที่ฮอตและเป็นกระแสแรงที่สุดแห่งปี ครั้งนี้นำทุกคนไปสู่การเยียวยาทางอารมณ์สะท้อนถึงเส้นทางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของ ‘มอลลี่’ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี กับคาแรคเตอร์อันเป็นที่รักอย่าง “CryBunny” และ “CryTeddy” คาแรคเตอร์สุดคิวท์ขนาดยักษ์ครั้งแรกในโลก ในงาน Siam Paragon x CryBunny “Letting go” ณ พาร์ค พารากอน ซึ่งจัดควบคู่ไปพร้อมกันกับงาน Siam Center x CryTeddy “Holding on” ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ จัดเต็มกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ และสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ ที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นจำหน่ายเฉพาะที่สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ เท่านั้น!!

Molly Factory Studio x Siam Paragon พาคุณไปพบกับสัญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นจากพันธนาการทางใจและการต่อสู้ในอดีต พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษของ CryBunny ภายใต้คอนเซปต์ Letting Go Space พื้นที่สุดสร้างสรรค์เหนือจินตนาการโดย Molly Factory Studio มาร่วมปล่อยความกังวล ความเสียใจในอดีต และมาฮีลใจด้วยกันในพื้นที่เป่าลมขนาดใหญ่ พื้นที่รองรับทุกความรู้สึกของทุกท่านตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาสัมผัส (สามารถจองบัตรล่วงหน้าผ่าน Ticketmelon ราคา 290 บาท เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.ในทุกวัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนด้วย QR Code จาก Ticketmelon ที่จองไว้เท่านั้น) ห้ามพลาดกับจุดถ่ายภาพสุดคิวท์ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และเซอร์ไพรส์ของรางวัลที่ซ่อนอยู่ในบริเวณพื้นที่ Letting Go Space รวมถึงจุด Digital RC ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายสำหรับการสะสม RC Passport พร้อมรับ Sticker Gift Set จำนวน 1 ชิ้น หรือลุ้นรับรางวัล Mega Prize หากสามารถค้นหา Secret Ball เจอ!

Molly Factory Studio x Siam Center ชวนให้คุณร่วมเดินทางไปกับ "CryTeddy" ในแนวคิด "Holding On" ที่จะพาคุณผ่านห้วงแห่งความโศกเศร้าที่ยึดติดสู่การปล่อยวางแล้วก้าวต่อไป ปล่อยพลังสุดอินสไปร์ไปกับโลกของ “มอลลี่” เจ้าของคาแรคเตอร์ยอดนิยมระดับโลก และพบกับ CryTeddy ความสูง 7 เมตร ที่แรกและที่เดียวในไทย ณ เอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็น ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของสยามเซ็นเตอร์ก็จะเห็นความน่ารักของ CryTeddy ได้ครบทุกองศา

ร่วมเดินทางผ่านห้วงแห่งความโศกเศร้า และก้าวต่อไปกับอีเว้นท์สุดพิเศษ ต่อเนื่อง 12 วันเต็มใน 2 พื้นที่ โดยงานนี้จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 2567 ปักหมุดใจกลางมหานครกรุงเทพฯ สยามพารากอน และ สยามเซ็นเตอร์ The World’s Best Destination for Celebration Experiences จุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองความสุขสำหรับทุกคนที่จะสร้างความประทับใจและถ่ายภาพแชร์โมเม้นท์แห่งความทรงจำไปด้วยกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Molly Factory Official ทุกช่องทาง หรือ Facebook: SiamParagon โทร. 02-610-8000 และ Facebook: SiamCenter