เช็คอินความสนุกที่ โรงแรมแห่งความสุขของซานตาคลอส

ปรากฏการณ์แห่งความสุข เริ่มแล้ววันนี้!! ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา กับแคมเปญ “MEGA HAPPINESS SEASON 2024” ภายใต้คอนเซ็ปท์ “HOLIDAY DESTINATION” ที่สุดของจุดหมายปลายทางแห่งความสุข ตอบโจทย์การพักผ่อนในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองสำหรับทุกคน ปั้นแลนด์มาร์คใหม่แห่งการเฉลิมฉลอง ยก THE SANTA’S HOTEL โรงแรมแห่งความสุขของซานตาคลอสจากขั้วโลกเหนือ และผองเพื่อนที่เดินทางมาพร้อมบอลลูนยักษ์เพื่อมาส่งมอบความสุขและความสนุกให้กับทุกคน พบบรรยากาศเฉลิมฉลองแสนอบอุ่นบนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร บริเวณโซนเมน เอนทรานซ์ และโซนฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ภายในโรงแรมจะมีพื้นที่หลากหลายมุม จำลองส่วนต่างๆ ของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ที่มีต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยแสงไฟระยิบระยับ, บริเวณห้องอาหารที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเทศกาล หรือสวนด้านหลังโรงแรมที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ทำให้ทุกการมาเยือน THE SANTA'S HOTEL ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการพักผ่อน แต่ยังเป็นประสบการณ์แห่งความสุขที่สร้างความทรงจำดีๆ ให้กับทุกคนที่มาเยือนด้วย

นอกจากนี้ เตรียมพบกับพาเหรดความสนุกด้วยกิจกรรม ความบันเทิงแบบจัดเต็ม อาทิ MEGA WISH, ADVENT CALENDAR, MEGA MUSIC IN THE PARK#4 และงาน MEGA COUNTDOWN 2025 พร้อมหลากหลายแคมเปญสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านค้า ร้านอาหาร สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ตลอดช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ แจกใหญ่ ให้คุ้มด้วยของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

มาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์แห่งความสุขสุดพิเศษ ที่ THE SANTA’S HOTEL เช็คอินความสนุก เฉลิมฉลองส่งท้ายปีกับกิจกรรมที่พร้อมตอบโจทย์สำหรับทุกคนในงาน “MEGA HAPPINESS SEASON 2024: HOLIDAY DESTINATION” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา หรือ Add Line @megabangnaofficial