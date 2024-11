ค้นหาสีสันของอารมณ์ ในงาน Mega Music In The park ครั้งที่ 4

ศูนย์การค้าเมกาบางนา และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบประสบการณ์ความสุขสุดพิเศษ ชวนทุกคนไปร่วมค้นหาสีสันของอารมณ์ในตัวคุณผ่านบทเพลงและเสียงดนตรีจากเหล่าศิลปินดัง กับบรรยากาศชิลๆ ภายในสวนสาธารณะขนาด 7 ไร่ ในงาน MEGA MUSIC IN THE PARK ครั้งที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปท์ COLOR YOUR MOOD นำโดย THE TOYS, MEAN, BLACKBEANS และ FELLOW FELLOW พร้อมเพลิดเพลินไปกับหลากหลายกิจกรรมที่จะ ทำให้สุดสัปดาห์ของทุกคนเต็มไปด้วยสีสันความสนุก

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

19.00 – 20.00 น. ​​คอนเสิร์ตจาก BLACKBEANS วงอินดี้กับแนวดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์

20.30 – 21.30 น. ​​คอนเสิร์ตจาก MEAN 4 หนุ่มกับดนตรีแนวป๊อบหลากเพลงฮิต





19.00 – 20.00 น. ​​คอนเสิร์ตจาก FELLOW FELLOW 2 หนุ่มดูโอเจ้าของเพลงดัง “ดาวหางฮัลเลย์”

20.30 – 21.30 น. ​​คอนเสิร์ตจาก THE TOYS ศิลปินหนุ่มผู้สร้างปรากฎการณ์เพลงฮิตติดชาร์ต

สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมความเอนจอยภายในงาน อาทิ ถ่ายภาพฟรี! กับตู้ PHOTO MOOD ครีเอทท่าสุดจึ้งตามอารมณ์ และ รับฟรี TATTOO STICKER ลายสุดคิวท์ (จำกัดวันละ 300 สิทธิ์เท่านั้น) และเมื่อรับประทานอาหารหรือช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าหรือ ใช้คะแนน เมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียง 5 คะแนน แลกรับฟรี KEYCHAIN พิเศษ! สำหรับสมาชิกใหม่เมกา สไมล์ รีวอร์ดส รับฟรีทันที GRIPTOK สุด Exclusive สำหรับติดสมาร์ทโฟน พิเศษ! สำหรับเพื่อนใหม่ที่แอด Line OA @megabangnaofficial รับฟรี! สติ๊กเกอร์ลาย ลิมิเต็ด อิดิชั่น เฉพาะ 500 ท่านแรกต่อวันเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมความฟินกับหลากหลายบูธอาหารและเครื่องดื่มให้ได้เลือกอิ่มอร่อยกันอย่างจุใจ

มาร่วมเอนจอยไปกับเสียงดนตรีและเติมเต็มสีสันอารมณ์ในตัวคุณด้วยเสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศ สุดชิล ในงาน MEGA MUSIC IN THE PARK ครั้งที่ 4 COLOR YOUR MOOD วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลา 16.00 น. – 22.00 น. งานนี้ชมฟรี! ณ เมกา พาร์ค ศูนย์การค้าเมกาบางนา ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน เมกาบางนา หรือ Add Line OA @megabangnaofficial