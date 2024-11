“มาริสา อานิต้า” ร่วมเปิดเพ็ท ปาร์ค สวนลอยฟ้าเพื่อสัตว์เลี้ยงแห่งแรก

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) เปิดบริการพื้นที่สวนสำหรับสัตว์เลี้ยง PET PARQ ลอยฟ้าแห่งแรก และการให้บริการในโซนรีเทล (The PARQ LIFE) สำหรับครอบครัวสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นคอมมิวนิตีสเปซแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” เอาใจน้องหมา-น้องแมว และคนรักสัตว์ ให้ได้มีพื้นที่วิ่งเล่น สังสรรค์ร่วมกัน พร้อมร่วมกับ บ้านและสวน จัดงาน PET PARQ PLAY DAY ในวันกิจกรรมพิเศษช่วงสุดสัปดาห์ ที่ The PARQ Life (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)

เติมเต็มไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัว พบกับ มาริสา อานิต้า ครูฝึกสุนัขชื่อดัง และน้องมันเดย์ ที่มาแชร์ประสบการณ์และสร้างความเข้าใจระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง “ที่จริงแล้วสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อพฤติกรรมของน้องหมา-น้องแมว อย่างการถูกสัมผัสแรงๆ หรือการเผชิญกับเสียงดัง สร้างความเครียด ความกังวลให้กับสัตว์เลี้ยง ฉะนั้น การให้เวลากับพวกเขา หรือพาพวกเขามาผ่อนคลายในพื้นที่สีเขียว ได้วิ่งเล่นปลดปล่อยพลังงาน ถือเป็นอีกหนึ่งความเอาใจใส่ และการแสดงความรักต่อพวกเขาได้ดีมากๆ” มาริสากล่าว

ภายใน เพ็ท ปาร์ค ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านจำหน่ายอาหารและของใช้สัตว์เลี้ยง พร้อมโปรโมชันพิเศษ อีกทั้งโซนออกกำลังกายสำหรับสุนัข (Dog Exercise Area) จุดนั่งพักผ่อนพร้อม Pet Hook ให้เจ้าของได้มีเวลาส่วนตัวหรือสังสรรค์กับเพื่อน ได้อย่างไร้กังวล ตลอดจนห้องน้ำสัตว์เลี้ยง (Pet Waste Station) และบริการจุดชาร์จรถยนต์ EV ที่จอดรถฟรี 4 ชม. ในวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ เมื่อลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนเข้าใช้บริการ ผ่านช่องทาง Line OA: @The PARQ