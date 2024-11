3 สาว 3 สไตล์เปิดตัว กันแดดแบรนด์ไทยรับกระแสคลีนบิวตี้มาแรง

รับเทรนด์ตลาดความงามที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการใช้ส่วนผสมที่ปลอดภัย และไร้สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (Clean Beauty Product) “Kindness”แบรนด์ไทยจากผลงานการปั้นของสองนักธุรกิจรุ่นใหม่เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ Brand Ambassadors 3 ไลฟ์สไตล์ 3 สาว ยูทูบเบอร์ผู้นำเสนอคอนเทนต์พลังบวก จากรายการ “ไหนเล่าซิ๊” ได้แก่ เนะ อโณทัย ยิปซี คีรติ และ ปาย สิตางศุ์ ในงานเปิดตัว “Kindness Freedom Live Free” KINDNESS X EVEANDBOY เปิดตัวกันแดด Kindness Freedom Sunscreen 3 สูตรใหม่ จาก Kindness ที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตอย่างอิสระ พร้อมท้าแดดได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะสายรีบ สายลุย สายเป๊ะ ก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

เรียกได้ว่าแบรนด์ Kindness จึงเกิดขึ้นจากผู้ใช้งานที่เคยประสบปัญหาจริง และพบว่าแก้ไขปัญหาผิวแพ้ง่ายได้จริง โดยก่อนตัดสินใจสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดเต็มตัว ทั้งตัวเองและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

จากกระแสความนิยมเครื่องสำอางคลีนบิวตี้ที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก ถือเป็นโอกาสดีหากผู้ประกอบการไทยได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบรับกระแสความต้องการที่กำลังเติบโต เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางที่สำคัญของทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้ส่งออกเครื่องสำอาง อันดับที่ 2 ของอาเซียน (รองจากสิงคโปร์) และอันดับที่ 17 ของโลก

ปัจจุบัน Kindness นำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ครอบคลุมทุกสภาพผิว และปัญหาผิวแพ้ง่าย ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้น (Happy Glow) 2.ผลิตภัณฑ์กันแดด (Freedom) 3. ผลิตภัณฑ์ปรับผิวกระจ่างใส ลดรอยสิวและจุดด่างดำ (Bright Side) และ 4.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า-ล้างเครื่องสำอาง (Easy Peasy)

ด้านช่องทางการตลาด พร้อมรองรับควบคู่กันไปทั้งแบบหน้าร้าน และออนไลน์ โดยปัจจุบันมีการกระจายผลิตภัณฑ์วางขายที่ร้าน อีฟแอนด์บอย (Eveandboy) ซึ่งเปิดตัวล่าสุด ที่สาขา Siam Square One ชั้น LG the Underground Siam Square One อีกทั้งยังมี ช่องทางการขายออนไลน์ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ได้ ซึ่งถือเป็นทางเลือกสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่ร้านได้เช่นกัน

Kindness Freedom. Live Free. ใช้ชีวิตอิสระกับกันแดด Kindness ซึ่งเป็นการเปิดตัวครีมกันแดด 3 สูตรใหม่ ครีมกันแดดทั้ง 3สูตร กันแดด SPF 50+ PA++++ ประสิทธิภาพกันแดดแบบ Hybrid ช่วยสะท้อนรังสี UV ปกป้องครบทั้ง UVA-I, UVA-II และ UVB ด้วย Broad Spectrum และยังช่วยป้องกันผิวจากแสงสีฟ้า (Blue Light) เนื้อเบาซึมไว สบายผิว ใช้ได้ทุกสภาพผิว ผ่านการทดสอบทั้งแบบ In-Vitro (อินวิโทร) และแบบ In-Vivo (อินวิโว) หรือการทดสอบบนผิวมนุษย์แล้ว ว่าปกป้องผิวจากแสงแดดได้เต็มประสิทธิภาพ ครีมกันแดดทั้ง 3 สูตรใส่สารบำรุงจัดเต็ม ปราศจากสารก่อการระคายเคือง 8 ชนิด ไร้สารเคมีอันตราย ไร้แอลกอฮอลล์ ไร้น้ำมันแร่ ไร้พาราเบน ไร้น้ำหอม ใช้แล้วผิวไม่ระคายเคือง อ่อนโยนต่อผิว มีถึง 3สูตร ที่เหมาะสำหรับทุก Lifestyle ในปัจจุบัน และ ทั้ง 3 สูตร สามารถหยิบมาใช้สลับกันได้แล้วแต่โอกาส

หลอดสีฟ้า ของสายลุย สูตร Sensitive Airlight Total Protect (เซนซิทีฟ แอร์ไลท์ โททอล โพรเทค) เนื้อน้ำนม บางเบา กันน้ำได้สูงสุด 80 นาที เกลี่ยง่าย ซึมไว ให้ผิวนุ่มลื่นสบาย ไร้สี ไม่วอก ไม่เป็นคราบ ไม่เหนอะหนะ

หลอดสีขาว ของสายรีบ สูตร Advanced Invisible Water Fresh (แอดวานซ์ อินวิซิเบิล วอเทอร์ เฟรช) เนื้อครีมบางเบาที่สุด ซึมไวใน 3 วิ คุมมัน สบายผิว ปลอบปะโลมผิวบอบบางแพ้ง่ายและเป็นสิวง่าย

หลอดสีชมพู ของสายเป๊ะ สูตร Beauty Bright Up Protect (บิวตี้ ไบรท์อัพ โพรเทค) เนื้อมูสปรับผิวให้เนียนไบรท์ในทันที สัมผัสนุ่มละมุน ปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำ ปรับผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ